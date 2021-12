Joven marabino es aceptado como votante en los Grammy Latino

diciembre 22, 2021 - 5:40 pm

El ingeniero de sonido, productor musical y baterista zuliano, Enrique Ferrer Alcalá debutó como votante este año en la premiación más importante de la industria musical, el Grammy Latino.

Ferrer fue aceptado como miembro de la Academia de la Grabación el pasado 6 de junio y votó por primera vez para la entrega de premios realizada el pasado 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde figuraron artistas de la talla de Marc Anthony, Ricardo Montaner, Rubén Blades, Bad Bunny, Juanes y Camilo.

El proceso de selección involucró el análisis de créditos en lanzamientos físicos y online, verificación de documentación y credenciales, así como pruebas de sustento profesional, el cual duró aproximadamente seis meses.

Una vez aceptado en la organización, el marabino debutó como juez el día 11 de octubre de 2021 emitiendo sus votos en las categorías respectivas.

Por si fuera poco, el joven zuliano ya pertenecía hace tres años al selecto grupo de músicos profesionales que eligen a los postulantes y ganadores en los Grammy anglosajones, donde además, inscribió dos de sus trabajos como candidatos al premio.

La primera producción lleva el nombre de Not The Same, la cual es una compilación de temas de dos productores de música electrónica llamados 4NiQ y Gregorio Soave. Este disco fue masterizado por Enrique Ferrer y está disponible en formato digital y vinilo en Europa y Estados Unidos. El disco fue postulado bajo la categoría Álbum de Música Dance/Electrónica.

La segunda se tituló Te Lo Dije del artista zuliano Novaro. El disco presenta una propuesta de cinco temas bajo el género urbano, mezclado y masterizado nuevamente por Ferrer. La producción se inscribió bajo la categoría Álbum de Música Urbana.

La entrega oficial de los premios será el 31 de enero del 2022 en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Nota de Prensa