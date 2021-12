Joe Biden muestra sus condolencias ante la muerte de Vicente Fernández: «El mundo de la música ha perdido un ícono»

diciembre 14, 2021 - 6:54 am

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un mensaje de lamento ante la muerte, el pasado domingo, del cantante de regional mexicano y actor, Vicente Fernández.

A través de una publicación de Instagram, Biden mostró su apoyo a la familia y seres queridos del Charro de Huentitán y aseguró que «El mundo de la música ha perdido un ícono».

«La música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que lo amaban. Vicente será recordado por las generaciones venideras». fueron las palabras del presidente de Estados Unidos.

The music world has lost an icon.

The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.

Vicente will be remembered for generations to come.

— President Biden (@POTUS) December 13, 2021