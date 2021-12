JLo defendió a Ben Affleck tras las polémicas declaraciones contra su ex esposa Jennifer Garner

diciembre 19, 2021 - 4:54 pm

Jennifer Lopez respaldó a su novio Ben Affleck. A pesar de las noticias que señalaban que se había ofendido por los comentarios de Affleck relacionados con su ex esposa, Jennifer Garner, durante una entrevista reciente con Howard Stern, la cantante negó estar molesta con el actor.

“Esta historia simplemente no es cierta”, dijo JLo a la revista People. “No es así como me siento”. Sobre Affleck, con quien reavivó su relación a principios de este año tras casi dos décadas separados, afirmó: “No podría tener más respeto por Ben como padre y persona”.

Affleck, de 49 años, aseguró días atrás en una entrevista con Howard Stern que se había volcado a la bebida para tolerar su relación con Garner. Es más, dijo que “probablemente seguiría bebiendo” si aún estuviera casado con Garner, de quien se separó en 2015.

El actor aseguró que la infelicidad que sentía en su matrimonio de más de una década incrementó su dependencia al alcohol. “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, afirmó. “Sentía que no podía irme por mis hijos, pero no estaba feliz, entonces bebía una botella de whisky hasta quedarme dormido en el sofá, pero resultó que esa no era la solución”, explicó.

“Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. Hicimos lo mejor”, aseguró. “Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado”, agregó.

Por su parte, Affleck, quien comparte tres hijos con Garner, también negó haber atacado a su ex mujer, afirmando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Durante su participación en el programa de Jimmy Kimmel, el ganador del Oscar se defendió. “Habían tomado literalmente la conversación y la habían hecho parecer como si estuviera diciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho”, comentó el actor.

“Decían que había culpado a mi ex esposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en ese matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo”, continuó.

“Eso no es cierto, no creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”, acl aró.

Las declaraciones del actor causaron gran revuelo ya que la actriz fue el gran apoyo de Affleck en sus repetidas recaídas. Incluso hay imágenes de Garner llevando a su ex a una clínica de rehabilitación luego de que este fuera fotografiado recibiendo un delivery de alcohol en la puerta de su casa en Los Ángeles.

Personas cercanas a la actriz aseguraron que Garner se mostró muy dolida tras las declaraciones de su ex marido, quien declaro haberse sentido “atrapado” en el matrimonio y la acusó de ser la culpable de su adicción al alcohol. “Fue una bofetada en la cara”, le dijo la actriz a sus más íntimos, según reveló el medio In Touch.

“Jen no está especialmente contenta con las palabras de Ben sobre por qué se divorciaron. Él dio una entrevista diciendo que se sentía ‘atrapado’ en el matrimonio, Jen no habría usado esa frase ni se habría abierto públicamente así. Fue una falta de respeto”, reveló la fuente. “Si lo piensas, es una especie de bofetada a Jen y a sus hijos”, agregó la fuente en declaraciones al citado medio.

En su entrevista con Howard Stern, Affleck también admitió que dudó mucho antes de retomar su relación con Jennifer Lopez, por el impacto que eso podía tener en sus tres hijos: Violet, 16, Seraphina, 12 y Samuel, de 9.

“Mi vida les afecta. Su mamá y yo somos celebridades. Eso es difícil. Es una cruz que hay que llevar”, señaló el actor, que está en plena promoción de su nueva película, “The Tender Bar”, que llega a los cines el 17 de diciembre y a Amazon Prime Video el 7 de enero.

Affleck tuvo que pensarlo dos veces antes de volver con ella con toda la atención de los medios. “Seguro que se me pasó por la cabeza. Mi responsabilidad para con mis hijos es la más alta. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo”, reconoció.

Ben y JLo, de 52 años, retomaron su romance en el mes de abril después de que JLo terminara su compromiso con Alex Rodríguez tras cuatro años de relación.

