Jimmy Butler estuvo inspirado en su regreso para guiar el triunfo de Heat sobre Magic

diciembre 27, 2021 - 10:20 am

Tras 20 días de ausencia por lesión, Jimmy Butler comandó la victoria del domingo de los Miami Heat 93-83 ante los Orlando Magic en el duelo entre vecinos y rivales del estado de Florida.

Butler, cinco veces All-Star, logró 17 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en 35 minutos de juego mientras el suplente Caleb Martin aportó 17 puntos.

El escolta Tyler Herro, líder de la segunda unidad, se quedó en 2 puntos y fue expulsado hacia el final del tercer cuarto al recibir una segunda falta técnica por protestar.

Los Heat mantienen la cuarta posición de la Conferencia Este, con 21 victorias y 13 derrotas, a pesar de las sensibles bajas que afrontan. El problema de coxis de Butler solo le había permitido jugar un partido desde el 27 de noviembre mientras el pívot All-Star Bam Adebayo estará fuera al menos hasta enero tras una cirugía en su pulgar derecho. A esas ausencias se sumó el sábado el tercera espada del equipo, el veterano base Kyle Lowry, al entrar en cuarentena por el coronavirus.

Los Magic, penúltimos del Este (7-27), también tenían este domingo seis jugadores ingresados en el protocolo de prevención del coronavirus, además de otras importantes bajas por lesión. El escolta Gary Harris fue el máximo anotador de Orlando con 20 puntos mientras el pívot Wendell Carter Jr. sumó 8 puntos y 14 rebotes.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀

Jimmy Butler returns with 17 PTS, 11 REB, 4 AST and 3 STL to lead the @MiamiHEAT to the win!

Caleb Martin: 17 PTS, 5 REB

Omer Yurtseven: 16 PTS, 15 REB pic.twitter.com/Bht8ucNqGq

— NBA (@NBA) December 26, 2021