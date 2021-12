Jennifer López niega su supuesta reacción a los comentarios de Ben Affleck sobre Jennifer Garner

diciembre 20, 2021 - 9:57 am

Jennifer López está dejando las cosas claras con respecto a sus sentimientos sobre los recientes comentarios de Ben Affleck acerca su matrimonio con Jennifer Garner.

En un episodio del 14 de diciembre de The Howard Stern Show de SiriusXM, el actor habló sobre sus sentimientos sobre su relación antes de su separación en 2015 y su adicción al alcohol y su camino hacia la sobriedad, diciendo…

«Estaba atrapado. Sabes, estaba como, No puedo irme por mis hijos, pero no estoy contento. ¿Qué hago?».»Y lo que hice fue beberme una botella de whisky escocés y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución».

Affleck fue fuertemente criticado en las redes sociales y por algunos medios por sus comentarios.Tras la reacción, los informes afirmaron que la propia J.Lo se sintió ofendida por ellos.

Jennifer López respondió y aclaró su posición. Entérate de lo que dijo en el video de arriba.

En comentarios hechos a People y publicados el sábado 18 de diciembre, la cantante y actriz dijo: «Esta historia simplemente no es cierta» y «no es lo que siento».López, quien reavivó su relación de la década del 2000 con Affleck la primavera pasada, agregó: «No podría tener más respeto por Ben como padre, co-padre y persona».

