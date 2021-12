Jennifer López abrió las puertas de su hogar en Navidad y casi nos ‘mata’ por fotos en maquinitas (+video)

diciembre 26, 2021 - 5:39 pm

Jennifer López abrió las puertas de su hogar esta Navidad, para compartir un tierno momento familiar, aunque sin rastro de su gran amor, Ben Affleck.

Rodeada de su mamá, su hermana y otros miembros de su familia, Jlo apareció cocinando de lo más natural, despeinada y en un pijama en blanco y negro con motivos navideños, sin perder un ápice de encanto y glamur, como solo las verdaderas divas saben hacerlo.

Todo un pijama party en el que las mujeres de la familia más inmediata de Jennifer López disfrutaron de unos waffles deliciosos para desayunar, cubiertos de crema y frutas del bosque en la lujosa cocina de Jenny from the block, quien vive uno de sus momentos más dulces tras el retorno de Bennifer. «¿Cuántos primos se necesitan para cocinar un waffle?», bromeaba la intérprete de Let’s get loud antes de felicitar la Navidad a sus seguidores.

Después de su ruptura a principios del año con Arod, quien compartió una foto en solitario para celebrar esta Navidad, el actual novio de Jlo, Ben Affleck, confesó a Wall Street Journal que su reencuentro era «una gran historia».

El actor de Hollywood estuvo en la mira hace unas semanas cuando dijo en una entrevista que la mala relación que vivió con su exesposa Jennifer Garner durante su matrimonio, había sido el detonante de su adicción al alcoholismo, algo que nadie le perdonó y las redes enfurecieron contra él.

A raíz de esta situación, surgieron rumores de que Jlo estaría muy enojada con él, algo que ella misma se encargó de desmentir con algunas declaraciones en nuestra hermana PEOPLE: «»No podría tener más respeto por Ben como padre, co-padre y como persona», expresó mostrando su apoyo total al amor de su vida.

