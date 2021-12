James Bond podría ser interpretado por una persona no binaria

diciembre 12, 2021 - 3:30 pm

Asimismo, la productora ejecutiva de la legendaria saga de películas no descartó la posibilidad de que un actor negro encarne al agente 007.James Bond podría ser interpretado por un actor que no se identifique estrictamente como hombre o mujer, admitió Barbara Broccoli, productora ejecutiva de la famosa saga de películas, en el podcast ‘Girls On Film’ que fue difundido este viernes.

Broccoli señaló que el agente 007 no será interpretado por una actriz. «No creo que debamos hacer películas en las que las mujeres interpreten a hombres», indicó, puntualizando que hay que «filmar más películas sobre mujeres y crear personajes femeninos». «Bond será hombre», resumió la productora.

Sin embargo, cuando la presentadora le sugirió que algún día una persona no binaria podría interpreta a James Bond, Broccoli contestó que podría ser. «¿Quién sabe? […] Solo tenemos que encontrar al actor adecuado», aseveró.

Asimismo, la productora no descartó la posibilidad de que un actor negro encarne al agente 007. Si bien precisó que quieren que un británico interprete a Bond, aclaró que «un británico, como sabemos, puede ser muchas cosas».

‘Sin tiempo para morir’, la 25.ª película de la saga, que se estrenó el 28 de septiembre, será la última con Daniel Craig como protagonista.

