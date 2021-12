Inter y AC Milan avanzan en el proyecto de un nuevo estadio (+Video)

diciembre 21, 2021 - 4:07 pm

Una «catedral» después de la Scala: Inter y AC Milan anunciaron este martes haber seleccionado el proyecto arquitectónico del nuevo estadio que sustituirá el mítico San Siro.

La «Catedral», proyecto del gabinete británico Populous, se inspira sobre todo en «los dos edificios más representativos de Milán, el Duomo y la Galería Vittorio Emanuele II», explicaron los dos clubes lombardos en un comunicado común.

El gabinete Populous cuenta con una amplia experiencia en recintos deportivos, ya que ha construido los estadios del Tottenham, el Arsenal, el Fulham, el del Manchester City y la renovación de Wembley. También construyó el nuevo estadio del Lyon.

Este es un nuevo paso de un proyecto que no estará finalizado antes de por lo menos cinco años. El nuevo estadio estará situado cerca del actual San Siro, inaugurado en septiembre de 1926 y cuyo futuro, conservarlo o derribarlo (al menos una parte) se está debatiendo.

Por el momento, será el escenario de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno organizados por Milán y Cortina d’Ampezzo en 2026.

Official Statement: A new stadium for Milano ➡️ https://t.co/nzRd89RR3O

Comunicato Ufficiale: Un Nuovo Stadio per Milano ➡️ https://t.co/LHcmphv4tL#SempreMilan pic.twitter.com/CAUL8NVGp3

— AC Milan (@acmilan) December 21, 2021