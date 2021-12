Huyó de extorsionadores a USA dueño del restaurante donde hubo la masacre en Santa Rita: Su padre, hermana y un sobrino entre los cinco ajusticiados

diciembre 16, 2021 - 5:10 pm

Una banda de extorsionadores habría sido la responsable de la masacre ocurrida la noche de ayer miércoles en el interior del restaurante Frente al Lago, en el sector El Mene del municipio Santa Rita del estado Zulia, donde cinco personas fueron asesinadas por pistoleros y otras dos resultaron heridas.

Lixio Luis La Concha, hace tres meses decidió cerrar el mencionado restaurante e irse con su familia hacia los Estados Unidos de Norteamérica, luego que varios extorsionadores lo amenazaran de muerte por no querer pagar una alta suma de dinero en dólares.

La investigación de esta masacre donde perdieron la vida a tiros, Luis La Concha, padre de Lixio La Concha, Magly La Concha, su hermana y el hijo de esta, Liduin Cárdenas; así como Jenny Domínguez y su padre José Adelmo Domínguez, apenas comienza y la venganza es una de las hipótesis que maneja el Cicpc.

En la balacera resultaron heridas María Montero, madre de Jenny Domínguez y una joven de 28 años de quien sólo se sabe es de nombre Génesis, pareja de Liduin. Ambas se encuentran recluidas en el Hospital de Cabimas y su salud es estable. En total fueron dos familias las víctimas de este atentado criminal.

Una niña de 6 años, hija de Jenny y una de sus hermanas, de 15 años, fueron encerradas en una habitación y sobrevivieron a la masacre.

Los detectives no descartan aún que el quíntuple asesinato se pudo haber registrado por otra venganza tras los homicidios de la hija, ex esposa y yerno de Wilmer Matos, ocurrido la madrugada del domingo en Cumana, pero algunos familiares de las víctimas de esta masacre en Santa Rita, aseguraron que no tienen ninguna relación con alias “El Yiyi”, quien se adjudicó el triple homicidio en el estado Sucre.

Tal como lo reseñara Noticia al Día, fueron diez los hombres que la noche del miércoles llegaron en dos botes a orillas de la playa donde funciona el restaurante Frente al Lago. Primero sometieron a Jenny, su hija y hermana, cuando agarraban señal de Wifi a las afueras del ese establecimiento. Luego amenazaron de matarlas a las tres si no tocaban la puerta del restaurante para que las cuatro personas que estaban en su interior abrieran. Cuando lo hacían, la niña corrió a una casa que queda al lado para decirles a sus abuelos lo que ocurría. Uno de los sicarios la siguió y sometió nuevamente a la pequeña y a sus abuelos. Minutos después, cuando todos entraron al local, encerraron a las dos menores y tirotearon al resto, dejando el saldo antes descritos.

Cuentan algunos de los sobrevivientes que varios de los sujetos les quitaron los celulares a sus víctimas y trataron de llevarse algunos objetos pero finalmente no se llevaron nada.

Unos cinco funcionarios de la PNB, que habían sido alertados sobre lo que ocurría, acudieron al sitio y fueron recibidos a plomo. En la refriega no hubo bajas de ningún bando y los diez hombres huyeron de la misma manera que llegaron….por el lago en lanchas.

