Hugh Jackman dio positivo a covid-19 y canceló presentaciones en Broadway

diciembre 29, 2021 - 8:27 am

Hugh Jackman reveló que tiene Covid-19, por lo que no podrá seguir participando en la obra de Broadway “The Music Man”. El actor de 53 años anunció un video a través de sus redes sociales que se contagió de coronavirus.

“Solo quería que lo escucharan de mí. Di positivo por covid. Síntomas leves y tan pronto como esté libre … ¡Espero volver al Teatro Winter Garden!”, escribió junto a un video donde luce con cubrebocas.

En el Teatro Winter Garden de Broadway, el australiano presenta la obra “The Music Man”. En abril, el actor compartió el momento de la aplicación de su vacuna contra Covid, para incitar a las personas a aplicarse el reactivo, haciendo referencia a su icónico personaje de la saga X-Men, Wolverine. “La capacidad de curación de Wolverine no puede salvarme de Covid, pero la vacuna puede. ¡Póntela!”, escribió.

Broadway se vio particularmente afectado por un aumento en los casos de Covid debido a la variante Ómicron, por lo que otras obras como “Harry Potter y el Legado Maldito”, “Hamilton” y “MJ: El musical” han sido canceladas.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021