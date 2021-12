Hoy es el día más corto del año: Inició el solsticio de invierno en el hemisferio norte

diciembre 21, 2021 - 12:15 pm

Durante seis meses, los días se han acortado y las noches se han alargado en el hemisferio norte. Pero eso está a punto de revertirse. El solsticio de invierno de 2021, el día más corto del año y el inicio oficial del invierno, es este martes 21 de diciembre. Su funcionamiento ha fascinado a la gente durante miles de años.

Primero miraremos la ciencia y el tiempo preciso del solsticio. Luego, descubriremos algunas tradiciones y celebraciones antiguas en todo el mundo.

Venezuela está ubicada totalmente en el hemisferio Norte y occidental del globo terráqueo, dentro de la zona intertropical, pues su punto más meridional (extremo Sur) se localiza un poca más al Norte de la línea del Ecuador o paralelo 0ª.

La ciencia y el tiempo detrás de un solsticio de invierno

El solsticio de invierno marca el día más corto del año en el hemisferio norte, cuando el Sol aparece en su posición más al sur, directamente sobre la cabeza en el lejano Trópico de Capricornio.

La situación es al revés en el hemisferio sur. Allí, el solsticio de diciembre marca el día más largo del año y el comienzo del verano en lugares como Australia, Chile y Sudáfrica.

¿Cuándo ocurre exactamente?

El solsticio generalmente, pero no siempre, tiene lugar el 21 de diciembre. La hora en que ocurre el solsticio y el día en sí cambia porque el año solar (el tiempo que tarda el Sol en reaparecer en el mismo lugar visto desde la Tierra ) no coincide exactamente con nuestro año calendario.

Si quieres ser superpreciso para observarlo (¿y quién no quiere serlo?), la hora exacta del solsticio de invierno de 2021 será el martes a las 15:59, hora universal coordinada (UTC), de acuerdo con EarthSky.org y el Almanaque del Granjero. Eso es casi seis horas más tarde que el año pasado.

Estos son algunos ejemplos de cuándo serán las 15:59 UTC en varias horas locales en lugares de todo el mundo. Debido a la diferencia horaria, el solsticio caerá técnicamente el miércoles en partes del este de Asia.

Seúl: 12:59 am miércoles

Bangkok: 11:59 pm martes

Qatar: 6:59 pm martes

Milán, Italia: 4:59 pm martes

Orlando, Florida: 10:59 am martes

Calgary, Canadá: 8:59 am martes

Honolulu: 5:59 am martes

Para verificar la hora donde vives, el sitio web EarthSky tiene una práctica tabla de conversión de zonas horarias. También puedes probar las herramientas de conversión en Timezoneconverter.com o WorldTimeServer.com.

¿En cuáles lugares se pueden ver y sentir más los efectos del solsticio de invierno?

La luz del día disminuye drásticamente cuanto más cerca estás del Polo Norte el 21 de diciembre.

Las personas en la cálida Singapur, a solo 137 kilómetros u 85 millas al norte del ecuador, apenas notan la diferencia, con solo nueve minutos menos de luz del día que durante el solsticio de verano.

En una latitud más alta, Madrid, España, todavía registra unas respetables nueve horas y 17 minutos de luz durante el solsticio de invierno.

La diferencia es más marcada en la gélida Helsinki, Finlandia, donde el sol saldrá a las 9:23 am y se pondrá a las 3:12 pm, resultando en menos de seis horas de luz diurna anémica. Son 13 horas y siete minutos menos de luz diurna de la que reciben los finlandeses durante el solsticio de verano en junio.

Los residentes de Nome, Alaska, se verán aún más privados de luz solar con solo tres horas, 54 minutos y 31 segundos de luz diurna muy débil. Pero eso es francamente generoso en comparación con Prudhoe Bay, Alaska. Se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico y no verá un solo rayo de luz del día.

¿Qué hace que ocurra el solsticio de invierno?

Debido a que la Tierra está inclinada sobre su eje de rotación, experimentamos las estaciones. A medida que la Tierra se mueve alrededor del sol, cada hemisferio experimenta el invierno cuando se aleja del Sol y el verano cuando se inclina hacia el Sol.

Espera, ¿por qué la Tierra está inclinada?

Los científicos no están del todo seguros de cómo ocurrió esto, pero creen que hace miles de millones de años, cuando el sistema solar estaba tomando forma, la Tierra estuvo sujeta a violentas colisiones que provocaron la inclinación del eje.

¿Qué otras transiciones estacionales existen?

Los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, ocurren cuando los rayos del Sol están directamente sobre el ecuador. En esos dos días, todo el mundo tiene la misma duración de día y de noche. El solsticio de verano es cuando los rayos del Sol están más al norte sobre el Trópico de Cáncer, lo que nos da nuestro día más largo y el comienzo oficial del verano en el hemisferio norte.

