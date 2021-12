Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes 13 de diciembre

diciembre 13, 2021 - 5:48 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este lunes en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tomarás la iniciativa en el amor, no te arrepentirás. Confiarás en tu habilidad y aceptarás nuevos retos profesionales. Número del éxito, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No te dejarás llevar por tus emociones y preferirás seguir posponiendo tu respuesta. No hay dudas el éxito económico te acompaña, aprovecha. Número del éxito, 10.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Notarás que te estás complicando la vida por alguien que no vale la pena. Un compañero de trabajo retardará tus actividades, actúa con paciencia. Número del éxito, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Alguien te dará la solución para tus problemas sentimentales, te guiará. En lo económico tus perspectivas irán mejorando poco a poco. Número del éxito, 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu vida afectiva se está deteriorando, le pedirás al ser amado que ponga más interés. Antes de firmar papeles busca asesoría de gente con mayor experiencia. Número del éxito, 12.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Cambiarás de actitud para que hoy sea un día realmente espléndido. Recibirás un dinero extra que te servirá de mucho. Número del éxito, 9.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu relación puede verse ser perjudicada por personas que decían ser tus amigos, ten cuidado. En lo laboral lograrás superar los obstáculos que se presenten. Número del éxito, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te alejas de alguien que estuvo por mucho tiempo a tu lado, todo será para mejor. En lo profesional seguirás creciendo y avanzando hacia el éxito. Número del éxito, 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una amistad del pasado te reencuentra, el ser amado se sentirá relegado pero te entenderá. Las cosas no te saldrán como las esperabas en lo laboral, no desesperes. Número del éxito, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Mejoras en el amor y te acercarás a esa persona que te atrae. Tu economía tendrá un incremento muy alentador. Número del éxito, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien te impactará por su presencia, muéstrate tal como eres y le gustarás más. Tus superiores pedirán tus opiniones y los deslumbrarás con tu inteligencia. Número del éxito, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te das cuenta que esa persona especial realmente te extraña, al atardecer te llamará. Se avecinan problemas económicos, todo dependerá de ti. Número del éxito, 16.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com