Hallan sin vida a la artista española Verónica Forqué en su casa de Madrid (+Video)

diciembre 13, 2021 - 10:05 am

La actriz Verónica Forqué fue hallada muerta en su casa de Madrid, según publica el diario El Mundo. Los servicios de emergencia del Summa 112 llegaron a su domicilio, pero no pudieron hacer nada por su vida.

En las últimas semanas se ha podido ver a la intérprete en el talent de cocina de TVE Masterchef Celebrity. Forqué reveló que, en numerosas ocasiones, había pasado por profundas depresiones, que incluso le obligaron a cerrar su participación en el concurso del ente público. «Mi cuerpo dijo basta», señaló al abandonar el reality de cocina. «No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada», llegó a señalar, aunque calificó su paso por el programa como «de las mejores experiencias de mi vida».

«Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena», señaló la actriz al dejar el programa. Días después, la actriz ha sido hallada muerta por los servicios médicos de urgencia de la Comunidad de Madrid en torno a las 12:49 horas, sin que todavía hayan trascendido las causas de la muerte.

Cuando abandonó el programa dijo, literalmente: «Mi cuerpo dijo basta». Ahora, pocas semanas después, ha fallecido en su casa en circunstancias no aclaradas. Los servicios de asistencia de la Comunidad de Madrid la han hallado sin vida en torno a las 12.49 horas de esta misma mañana, según ha podido confirmar este diario. Sus agentes han confirmado que se han enterado por la prensa de la fatídica noticia.

Verónica Forqué, fue ganadora de cuatro Goyas por El año de las luces, La vida Alegre, Moros y Cristianos y Kika. Su extensa carrera alcanzaba más de 70 títulos en cine además de una enorme trayectoria en teatro y televisión.

La última aparición de Verónica Forqué fue en MasterChef. “Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar” DEP Verónica Forqué🙏🏽🕊✨

pic.twitter.com/fYFflyGlPV — 𝕁𝕒𝕧𝕚🎄🦌🎅🏽✨ (@javipgrn) December 13, 2021

Con información de El Mundo