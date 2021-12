‘Hallaca frita’, el centro de la disputa en redes sociales

diciembre 23, 2021 - 1:26 pm

Un video con un divertido audio de cómo hacer una ‘hallaca frita’ se hizo viral en redes y nuevamente los ‘dueños de la razón’ atacaron la receta

La voz de una maracaibera es el marco del video en el que la hallaca frita es la protagonista que tiene a más de uno pensándolo bien sobre si probarla o no. Y es que muestra la misma consistencia de una empanada, solo que con sabor a hallaca.

“Ay Diosito que me perdone Dios, y el doctor Ender Castillo si llega a ver este video. Aja papa vais a agarrar la hallaca, la vais a pelar, ¿y después que vais a hacer? la vais a ahogar en un aceite así bien caliente como la lengua de la familia mía. Y después cuando veáis que esa hallaca este así, bien doradita, la sacáis, pero no al escurráis mucho para que quede bien enchumbaita. Vos vais a agarrar la tártara y se la ponéis poquito a poquito, vs sabéis pa’ que se vea más provocativa”.

Encuesta de platos locos para navidad 🎄🍽🎄

¿Cambiarías la hallaca tradicional a la Hallaca frita en la noche de navidad 🎅 ❓❓❓pic.twitter.com/7ynUPGD8bi — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) December 18, 2021

Al igual que la hallaca con mayonesa no faltó quien manifestara su descontento o aprobación ante esta nueva modalidad del típico plato navideño. Muchos se han manifestado en contra “No señor. No vengan con su arrogancia a querer minimizar ese crimen. La hallaca no se come frita, ni con mayonesa” y “Mejor te coméis una empanada y no desbaratáis el sabor de la tradicional hallaca. Que inventos y payasadas”, destacan entre los comentarios.

Otros salieron en defensa de quienes deseen comerla como mejor les apetezca “La hallaca es una mezcla que realizaban los esclavos y fue con el tiempo tomando mejor sabor y facilidad de preparación y siguen evolucionando. Comerla con picante, mayonesa, fruta o asada eso no debe asombrar a nadie, creo que cada quien la come como le provoque. ejemplo la hamburguesa se come hasta con carne desmechada y ¿cuál es el problema?”

¿Y ustedes se atreven a freírla?

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día