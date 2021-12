Giannis Antetokounmpo destacó en la remontada navideña de Bucks ante Celtics

diciembre 26, 2021 - 11:46 am

El griego Giannis Antetokounmpo encabezó el triunfo 117-113 de Milwaukee Bucks ante unos Boston Celtics que, con el mínimo permitido de ocho jugadores, dominaron el partido hasta el último medio minuto ante los vigentes campeones.

Tras 10 días de inactividad por el virus, Antetokounmpo machacó a los Celtics con 36 puntos, 17 de ellos en el tercer cuarto, además de 12 rebotes y 5 asistencias.

Jayson Tatum y Jaylen Brown, ambos con 25 puntos, mantuvieron a los Celtics en cabeza del juego hasta que Milwaukee dio el vuelco en un trepidante final.

«Me siento bien», declaró después Antetokounmpo. «Estaba emocionado de estar de vuelta, de estar cerca de mis compañeros y de los aficionados, y emocionado de jugar».

Leer más: Warriors se impuso sobre Suns en la jornada navideña de la NBA (Video)

El quintento de Wisconsin llegó a ir perdiendo por 19 puntos en el segundo cuarto y en el que solo pudo ponerse por delante en el marcador a 30,3 segundos del final después de ir a remolque de su rival durante todo el encuentro.

Bucks conseguía el triunfo para situarse con 22-13 en la tabla. Boston, un equipo irregular que no se sabe muy bien por dónde va a salir cada día, queda con marca negativa de 16-17.

Giannis Antetokounmpo’s powerful block in the closing seconds of the fourth quarter put a cap on his huge second half and an amazing 19-point comeback for the @Bucks! #NBAXmas 36 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 BLK pic.twitter.com/RrCe9tnNeT — NBA (@NBA) December 26, 2021

Kemba y un triple doble navideño

En Nueva York, Kemba Walker firmó el primer triple doble de un jugador de los Knicks en la jornada navideña en el rotundo triunfo 101-87 ante unos Atlanta Hawks sin el estelar Trae Young, también apartado por covid-19.

Walker, cuatro veces All-Star, logró 10 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, su primer triple doble desde 2014 y el séptimo de cualquier jugador de la NBA en el día de Navidad.

Los aficionados despidieron en pie a Kemba Walker, que sigue su historia de redención después de que el entrenador Tom Thibodeau lo dejara fuera de la rotación durante nueve partidos por el mal rendimiento del equipo.

En el último partido, los Utah Jazz derrotaron 120-116 a los Dallas Mavericks con 33 puntos de Donovan Mitchell. Kristaps Porzingis firmó 27 para unos Mavericks sin Luka Doncic, en cuarentena por covid-19.

La jornada de Navidad, una de las más seguidas por la audiencia de toda la temporada, estuvo marcada este año por la ola de covid-19 que ha afectado a más de un centenar de jugadores tan solo este mes.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/AFP