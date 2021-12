Fueron repatriados los tres músicos venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago

diciembre 28, 2021 - 7:18 am

Durante la tarde de este lunes 27 de diciembre fueron repatriados a Venezuela los tres músicos de la Orquesta Sinfónica de Nueva Esparta, detenidos el pasado 24 de diciembre por la guardia costera de Trinidad y Tobago, así lo reseñó El Nacional.

José Ramón Herrera, padre de los músicos, informó al medio de comunicación que «no he hablado con ellos, pero fuentes muy confiables me confirmaron que los repatriaron de una vez a Güiria», en el estado Sucre.

«Ya están en Güiria, Sucre. No he podido hablar con ellos. Yo voy a regresarme a Venezuela, dejaré todo lo que había logrado acá en Trinidad y Tobago. Me voy con la frente en alto. Insisto: agoté todas las instancias legales para traérmelos, pero fue imposible», aseguró Herrera.

Asimismo, señaló que las autoridades de ese país lo mantuvieron al margen de la situación, pese a que Herrera se entregó y solicitó que lo repatriaran junto a sus hijos. «No les importó que yo fuera su papá, ni el récord guinness de mis niños», aseguró.

«Estuvieron incomunicados totalmente, cosa que considero una violación a los Derechos Humanos, no me sorprende porque así actúan estos gobiernos».

Hace más de tres años, Herrera tomó la decisión de migrar de Venezuela debido a la crisis que enfrenta el país. A pesar de sus ganas de quedarse junto a su familia, decidió buscar un mejor futuro en otras fronteras y eligió a Trinidad y Tobago porque ahí tiene familia.

Luego de un tiempo, intentó aplicar para la visa de su esposa e hijos, de forma que estos pudieran ingresar legalmente.

Herrera detalló que tuvo que desembolsar una importante suma de dinero. «Agoté todas las instancias legales y me rechazaron casi siete veces, hasta por el color de la foto», dijo.

Tras múltiples intentos de optar por la visa, Herrera pensó que había perdido demasiado tiempo y que «había orden de rechazo para sus peticiones de documentos».

Después de dos años separados, se esposa le notificó su decisión, «nos vamos como sea», pues su situación en Margarita, donde residían, era insostenible.

Conmocionado ante la resolución de su pareja, Herrera le dio todo su apoyo y organizó el viaje por vía marítima.

Sin embargo, al llegar a la costa de Trinidad y Tobago, la guardia costera los detuvo el 24 de diciembre en la mañana.

José Ramón Herrera agradeció todo el apoyo recibido «Agradezco todos los mensajes de solidaridad y las publicaciones que hicieron los distintos medios y redes sociales en apoyo a nuestro caso, también agradezco a los amigos, compañeros de trabajo y alumnos que dejo en Trinidad y Tobago».

Con información de El Nacional/Bajo la Lupa