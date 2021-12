Falleció el cineasta Jean-Marc Vallée a los 58 años

diciembre 27, 2021 - 7:34 am

El aclamado director de cine Jean-Marc Vallée -quien dirigió el drama de 2013 «Dallas Buyers Club»- murió el domingo cerca de la ciudad de Quebec, Canadá, dijo el publicista de su compañía productora a CNN. Tenía 58 años de edad.

«Era un amigo, un socio creativo y un hermano mayor para mí», dijo en un comunicado Nathan Ross, socio de la productora de Vallée, Crazyrose. «Se echará mucho de menos al maestro, pero reconforta saber que su hermoso estilo y el impactante trabajo que compartió con el mundo seguirán vivos».

El director empezó trabajando en videos musicales y cortometrajes canadienses, antes de debutar en el largometraje con la película en francés «Liste noire», también conocida por su título en inglés «Black List».

Su película revelación en Estados Unidos fue «Dallas Buyers Club», el filme de 2013 basado en la historia real de un enfermo de sida que se convierte en distribuidor de tratamientos experimentales. Aunque la dirección de Vallée no fue reconocida por la Academia, la película fue nominada a Mejor Película, mientras que los protagonistas Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron sendos Oscars por sus interpretaciones.

Jean-Marc Vallée entró en la producción televisiva en 2017 como productor ejecutivo del drama de HBO «Big Little Lies». También dirigió toda la primera temporada de la serie, ganando un Emmy. Posteriormente, Vallée fue productor ejecutivo de la serie «Sharp Objects», también para HBO, y dirigió todos los episodios. Vallée y Ross habían firmado un nuevo acuerdo de desarrollo con HBO en abril, según Deadline.

Vallée dijo en un vídeo de 2019 para The Hollywood Reporter que era muy cuidadoso a la hora de seleccionar los proyectos que estaba dispuesto a aceptar. «Elegir tu película es elegir tu estilo de vida», dijo Vallée. «¿Vas a ser feliz despertando por la mañana, haciendo esto y viviendo por esto?».

