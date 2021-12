Falleció Carlos Marín, barítono de Il Divo

diciembre 19, 2021 - 3:38 pm

Este domingo 19 de diciembre, falleció el cantante barítono de la agrupación Il Divo, Carlos Marín, a los 57 años.

Así lo dieron a conocer en la cuenta de Instagram de la afamada agrupación española donde indican que estaba infectado con covid-19.

«Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor – David, Sebastien y Urs», escribieron.

Marín, de 53 años, empezó a sentirse mal en los últimos días y finalmente fue hospitalizado en el centro médico Manchester Royal, de Reino Unido aunque no se indicó la causa, se rumoró era covid-19.

El artista estaba intubado hasta este domingo que informaron la triste noticia.

Hace días informaron en Twitter: «Nuestro querido amigo y compañero, Carlos, se encuentra en el hospital. Esperamos y rezamos por una pronta recuperación», ha confirmado el perfil oficial de Il Divo en Twitter.

A consecuencia de este revés médico, Primer Beat Producciones ha anunciado «por motivos ajenos a la organización y que afectan a la salud de uno de los integrantes de Il Divo» el aplazamiento para el concierto que debiera haberse celebrado en el Coliseum de La Coruña el próximo 22 de diciembre.

Marín, se forjó una carrera previa como actor de musicales como «Los miserables» o «La bella y la bestia», entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Juntos han publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo «Il Divo» (2004) hasta el más reciente «For Once In My Life: A Celebration of Motown» (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.

En solitario, el pasado año publicó un disco en solitario titulado «Portrait» en el que se atrevía a versionar «Bohemian Rhapsody» de Queen, entre otros éxitos.

