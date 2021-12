Explotó un depósito de armas de Hamas en El Líbano: decenas de muertos y heridos

diciembre 10, 2021 - 6:48 pm

Una gran explosión sacudió el campamento de refugiados palestinos Burj Al Shamali, en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el viernes por la noche, causando varios muertos y heridos, informaron medios estatales.

Según la libanesa Agencia Nacional de Noticias, la explosión tuvo lugar en un depósito de armas del grupo terrorista Hamas, y un juez ordenó a las fuerzas de seguridad que iniciaran una investigación.

Una fuente palestina dentro del campo dijo que al menos 12 personas habían resultado heridas y que había un número indeterminado de muertos. Un funcionario de seguridad libanés dijo que las autoridades aún no tienen el número exacto de víctimas, pero que podría haber hasta 12 muertos.

Además, otra fuente de seguridad dijo que podría haber personas muertas debido al colapso de uno de los edificios donde tuvo lugar la explosión.

Hamas mantiene una importante presencia en varios campamentos palestinos en el Líbano.

Los primeros reportes dijeron que se había iniciado un incendio en un camión cisterna diésel y que el incendio se había extendido a una mezquita cercana que está controlada por el grupo militante palestino Hamas. El incendio provocó explosiones de algunas armas que parecían haber estado almacenadas dentro de la mezquita, según testimonios de los vecinos.

El área circundante había sido evacuada y se habían desplegado equipos de rescate, dijo la fuente palestina. En efecto, varias imágenes difundidas en las redes sociales mostraban ambulancias llegando a lugar. La Agencia Nacional de Noticias informó que el ejército acordonó el área, evitando que la gente entrara o saliera del campamento.

Los videos del episodio compartidos por los medios locales muestran una serie de pequeños destellos rojos brillantes sobre la ciudad del sur, seguidos de una gran explosión y el sonido de un vidrio rompiéndose.

Residentes del campo dijeron que los bomberos aún estaban batallando contra las llamas. Una mujer, identificada como Maha, dijo que escuchó una primera explosión, seguido de una serie de explosiones más pequeñas.

The explosion in a southern Lebanon is massive as you may see and I saw rumors circulated that there are multiple casualties among local Palestinians who lived nearby the place (some claim it was under the mosque) where Hamas stored their military arsenal pic.twitter.com/7xdQirdu8L

— Michael Elgort 🤍❤️🤍 ✡️ (@just_whatever) December 10, 2021