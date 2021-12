Ex actriz de Baywatch y Playboy abofeteó y escupió a un pasajero en un vuelo por no usar tapabocas (+Video)

diciembre 28, 2021 - 12:06 pm

Patricia Cornwall, una ex actriz de Baywatch y modelo de Playboy durante los años 90, abofeteó y escupió a un pasajero en un vuelo de Delta de Tampa a Atlanta el pasado 23 de diciembre por no usar tapabocas.

Cornwall, que fue detenida por el FBI el fin de semana, compareció el lunes ante el tribunal del Distrito Norte de Georgia, donde recibió una denuncia penal oficial del gobierno estadounidense.

La mujer, de 51 años, está acusada de violar el Título 18 del Código de los Estados Unidos por agredir, golpear o herir específicamente a un pasajero durante un vuelo nacional. La víctima declaró al FBI que Cornwall regresaba del baño en la parte trasera del avión cuando llegó a un lugar donde el carrito de bebidas bloqueaba el pasillo. La agresora pidió entonces a un auxiliar de vuelo que la ayudara a encontrar su asiento y le dijeron que se limitara a buscar un lugar libre hasta que terminara el servicio de bebidas.

Según el denunciante, Cornwall respondió: “¿Qué soy Rosa Parks?”. Rosa Parks fue una activista afroamericana del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, conocida por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama.

El hombre declaró al FBI que creía que el comentario era inapropiado y le dijo a Cornwall que ella “no es negra, esto no es Alabama y ni un autobús”, según el sitio OutKick.

Lee también: Trucos para enfriar más rápido tus bebidas para este fin de año

“¡Ponte la mascarilla!”, le gritaba entre insultos la mujer al otro pasajero, quien también le contestaba en el mismo tono. “¡Siéntate, Karen!” le decía el hombre. “¡Ponte la mascarilla!” ella gritaba en respuesta, con palabras altisonantes. Entonces abofeteó al pasajero que le gritó: “¡Vas a ir a la cárcel!”. Luego los empleados de Delta intervinieron y mientras la acorralaban ella gritaba: “¡Maldito pedazo de mierda!”.

En noviembre pasado, la actriz que también trabajó en “Married With Children” (Casados con hijos) fue detenida por conducir alcoholizada en el condado de Walton, Florida. En 2020, fue arrestada en el mismo condado por violencia doméstica y también en Los Ángeles.

Según su página de Linkedin, Cornwall ha trabajado como agente inmobiliaria en Los Ángeles durante varios años, pero recientemente comunicó que tiene intenciones de trasladarse a Florida. “Me mudo de California. Soy soltera y divorciada y tengo dos hijos mayores que están en el extranjero, en el Reino Unido”, escribió en un sitio para buscar alojamiento.

Durante la década de los 90, Cornwall era conocida como Patty Breton y se desempeñaba como animadora del equipo de fútbol americano Los Raiders de Los Ángeles. En 1996 se inició en el mundo del espectáculo con pequeños papeles en las series “Married With Children” y “Baywatch”.

En Baywatch, interpretó a Petra en el episodio “The Contest”, mientras que en Married with Children tuvo un rol como “Pilgrim Girl” en el episodio “Calendar Girl” que se emitió el 4 de febrero de 1996.

Luego continuó en Playboy: Cheerleaders (como ella misma) y en Playboy: Women Behaving Badly en la escena “All wet”. “El primer segmento, All Wet, tiene a las mujeres en un vestuario y se desnudan lentamente al ritmo de la música. Miran a un hombre a través de un agujero en la pared. Las mujeres se duchan y vuelven a ponerse la ropa lentamente”, según un crítico de Amazon.

Cornwall también tuvo una aparición en Playboy Alemania en 1998.

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB

— ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021