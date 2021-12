Estrellas del espectáculo que se apagaron en el 2021

diciembre 27, 2021 - 3:15 pm

Este 2021 el mundo del espectáculo se vistió de luto con la pérdida de reconocidas estrellas y grandes personalidades del espectáculo, que dejaron un gran vacío en miles de fanáticos que seguían su trayectoria

Noticia al Día hizo un recuento de los fallecimientos de famosos que se despidieron este año:

Enero

1- José Ángel García

José Ángel García, papá de Gael García Bernal, falleció el 22 de enero a consecuencia de una fibrosis pulmonar. El actor y director, que tenía 62 años al momento de su muerte, pasó varios días internado antes de perder la vida.

2- Larry King

Larry King murió a los 87 años el 23 de enero en Los Ángeles. La causa de la muerte del famoso presentador estadounidense fue una sepsis como secuela del coronavirus que había contraído tiempo atrás y que supuestamente había superado.

Febrero

3- Christopher Plummer

El ganador de un Oscar Christopher Plummer murió el 5 de febrero a los 91 años. El canadiense, famoso por películas como La novicia rebelde y All the money in the world, falleció dos semanas y media después de una caída en la que recibió un golpe en la cabeza.

4- Ricardo Silva cantante del tema principal de Dragon Ball Z

El domingo 7 de febrero el conocido actor de doblaje y tenor mexicano, Ricardo Silva Elizondo falleció a los 67 años de edad por complicaciones de Covid-19. El intérprete es reconocido en toda América Latina por dar voz a muchas de los temas de entrada de series animadas como Dragon Ball Z, Los Super Campeones, Digimon, Pokémon, además de series como Winnie Pooh, Chip y Dale al rescate, entre muchos otros.

5- Lucía Guilmáin

El 15 de febrero perdió la vida la primera actriz mexicana Lucía Guilmáin a los 83 años. Conocida por sus inolvidables interpretaciones en el Privilegio de Amar y Misión S.O.S. La hija de Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara murió repentinamente de Covid-19, aunque nunca tuvo síntomas.

Marzo

6 -Ricardo González “Cepillín”

Cepillín falleció el 8 de marzo a los 75 años. Un mes antes de su deceso el famoso payasito de la tele se había sometido a una cirugía de columna durante la cual se le detectó cáncer. El actor había estado en terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía.

7- Isela Vega

La primera actriz Isela Vega falleció el 9 de marzo, víctima de cáncer, enfermedad contra la que luchó durante un mes. Tenía 81 años. Es recordada por sus participaciones en Ramona” (2000), “Pasión” (2007), “Gente bien” (1997), “Italian girl is coming to get married” (2014), “Yago” ( 2016), “Without your look” (2017), “Niña de mi corazón” (2010) y “Amor descarado” (2003).

8- Eulalio Cervantes Galarza “ Sax»

Eulalio Cervantes Galarza “Sax», integrante de la banda Maldita vecindad, murió el 14 de marzo a los 52 años por secuelas del coronavirus. Llevaba varios días internado debido a una baja oxigenación.

Abril

9- El rapero DMX

DMX, el artista de hip-hop de voz ronca que produjo las canciones “Ruff Ryders ‘Anthem” y “Party Up (Up in Here)” y que rapeó con una entrega característica que a menudo se combinaba con gruñidos, ladridos y “¡Qué!” como improvisado, ha fallecido, según un comunicado de su familia. Tenía 50 años.

El artista nominado al Grammy murió después de sufrir un “paro cardíaco catastrófico”, según el hospital de White Plains, Nueva York, donde murió. Lo llevaron allí de urgencia desde su casa el 2 de abril.

10- Helen McCrory

El 16 de abril perdió la vida a los 52 años la actriz británica de la saga de Harry Potter, Helen McCrory tras una larga batalla contra el cáncer.

11-Enrique Becker

Enrique Becker, actor de La casa de las flores, perdió la vida el 21 de abril. Su sobrina informó que murió debido de una reacción alérgica por un piquete de avispa en Cuautla, Morelos. Enrique Becker, actor de tradición trascendió a la eternidad, dejando en su historial histriónico cualquier cantidad de obras teatrales, películas, telenovelas y programas unitarios, a lo largo de 59 años de impecable trayectoria.

12- Ray Reyes exMenudo

Ray Reyes falleció el 30 de abril, murió misteriosamente tras haber estado publicando días antes en sus redes sobre su preocupación por lo que está atravesando el mundo a causa del COVID-19. Sin embargo, algunos reportes no oficiales indican que su muerte se trató debido a un ‘stroke’ fulminante.

El ex integrante de Menudo desde muy joven mostró su habilidad para el canto y el baile, por lo que fue aceptado en el quinteto puertorriqueño Menudo y formó parte de la agrupación de 1983 a 1985, años en los que compartió escenario con Ricky Martín y juntos causaban sensación en cada una de sus presentaciones.

Mayo

13- Jaime Garza

El actor de teatro, cine y televisión Jaime Garza, murió el 14 de mayo a los 67 años por complicaciones derivadas de la diabetes.

Garza se ganó el nombre de “galán de telenovela” por su actuación en Simplemente María (1989), donde compartió el rol protagónico con la actriz Victoria Ruffo y por su participación junto a Verónica Castro en Rosa Salvaje (1987), entre otros títulos.

Junio

14 Delia Fiallo

Delia Fiallo murió el 29 de junio, considerada la madre de las telenovelas latinoamericanas Fiallo escribió más de 40 0bras de radio y televisión.

Julio

15 – Raffaella Carrá

El 5 de julio falleció Raffaella Carrá víctima de cáncer a los 78 años en Roma. La cantante, bailarina y actriz italiana fue uno de los símbolos sexuales más influyentes en la Cuba de los años 70, murió en Roma, donde se había confinado durante la pandemia del Covid-19.

«Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre», dijo en un comunicado Sergio Lapino, su expareja y con el que comenzó una carrera como bailarina, que le llevó a ser una de las más grandes estrellas televisivas en Italia y España, reportó EFE.

16- Johnny Ventura

El 28 de julio falleció el legendario músico dominicano y cantante de merengue Johnny Ventura a los 81 años. Conocido como el “papá del merengue”, un ritmo caribeño, Ventura murió de un ataque al corazón que ha puesto fin a 65 años de fructífera carrera.

Agosto

17 – Lilia Aragón

En este mes se perdieron tres grandes del espectáculo. La primera actriz de dramáticos mexicanos, Lilia Aragón, falleció el 2 de agosto por causas intestinales a los 82 años. La reconocida actriz contaba con más de 30 telenovelas en su filmografía en la que también aparecen decenas de películas y obras de teatro.

La actriz inició su paso por la actuación en 1969 en el Festival Internacional de Teatro de Venezuela y al año siguiente haría su primera aparición en el mundo de las telenovelas con “El Mariachi”. Luego le seguirían “Angelitos Negro” (1970), “La Fieras” (1972), “Ven conmigo” (1975), entre otras.

Durante una entrevista con el programa “Tu Tiempo”, la actriz mexicana compartió sus experiencias de cuando trabajó en “Cuna de Lobos”, “La Sombra del Otro”, “Pueblo Chico Infierno Grande” y “María Isabel”.

La artista comentó que unas de las telenovelas que más disfrutó grabar fue “Cuna de Lobos” (1986) por sus referencias.

18- Rosita Quintana

Rosita murió el 23 de agosto a los 96 años. La estrella argentina de la época de oro del cine mexicano murió en la CDMX días después de que le quitaran un tumor en la tiroides. Protagonizó películas de la Época de Oro del cine mexicano como “Calabacitas tiernas” y “Soy charro de Levita”.

19- Charlie Watts

La muerte de Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, también causó conmoción a nivel mundial. El músico murió el 24 de agosto a los 80 años días después de haberse sometido a una cirugía.

20- Ed Asner

Ed Asner, actor de Cobra Kai, la cinta animada Up y ganador de siete premios Emmy falleció el 29 de agosto a los 91 años de causas naturales.

Septiembre

21- Willie Garson

El actor Willie Garson, estrella de la famosa serie Sex and the city murió a los 57 años tras breve lucha contra el cáncer.

Octubre

22- Miguel Palmer

El 18 de octubre, perdió la vida Miguel Palmer. El primer actor, quien tenía 78 años al momento de su deceso murió a causa de dos paros cardíacos, luego de una larga batalla de un mes en el hospital por problemas digestivos.

Es recordado por su trabajo en telenovelas y dos de sus trabajos más icónicos los haría en «Los ricos también lloran», donde compartió escenas con Verónica Castro, y «Viviana» (1978), protagonizada por Lucía Méndez.

Algunos de sus proyectos más recientes fueron «Señora Acero» (2014-2016), «Como dice el dicho» (2013) y la serie de HBO «Sr. Ávila», que en 2018 fue el último de ellos.

25 – Colin Powell

Powell murió el mismo 18 de octubre a los 84 años, luego de una batalla contra el covid-19, fue un líder militar y primer secretario de estado negro en Estados Unidos.

26- Octavio Ocaña

El 30 de octubre falleció el joven actor Octavio Ocaña al recibir disparos de un arma de fuego. Tenía 22 años. el joven fue parte del elenco de la serie Vecinos.

Noviembre

27 -Enrique Rocha

El primer actor Enrique Rocha murió inesperadamente a los 81 años el 7 de noviembre. Según informó su amigo Juan Ferrara, el también locutor murió mientras dormía. Se desconocen las causas de la muerte de Rocha, quien será recordado por sus papeles de villano en grandes telenovelas de su país como «El privilegio de Amar» y «Las vías del amor.

Diciembre

28 -Arquímedes Rivero

El prestigioso productor de telenovelas cubano, Arquímedes Rivero, falleció el pasado jueves 2 diciembre en Miami, Estados Unidos, a los 91 años. No se revelaron las causas pero dejó un gran vacío en el mundo de la TV y la radio. Es recordado en Venezuela por su personaje en Martín Valiente.

29-Carmen Salinas

La actriz y comediante Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre víctima de un accidente cerebro-vascular que la tenía en coma desde hacía algunas semanas. – Tenía 82 años. Trabajó en un centenar de telenovelas que le dieron el título de la señora tierna de los dramáticos en Latinoamerica.

30 – Vicente Fernández

Vicente Fernández, máximo exponente de la música ranchera, murió el domingo 12 de diciembre, según su hija, por secuelas del Síndrome de Guillain-Barré. “El charro de Huentitán” estuvo hospitalizado desde agosto debido a una caída que sufrió en su casa.

31- Verónica Forqué

Otra impactante pérdida fue la de la actriz española Verónica Forqué, de 66 años, quien fue encontrada sin vida en su casa de Madrid, en un aparente suicidio el lunes 13 de diciembre. Se sabe que por mucho tiempo luchó contra la depresión, e incluso en una entrevista con Telecinco confesó que muchas veces había pensado en quitarse la vida.

Según los diarios El País y El Mundo, los servicios de asistencia de la Comunidad de Madrid la hallaron sin vida en torno a las 12.49 horas.

De acuerdo con El País, una persona habría llamado al número de emergencia 112, para avisar de un intento de suicidio en una vivienda del número 7 de la calle Víctor de la Serna. Pero los sanitarios que se desplazaron hasta allí solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

32- Flow La Movie

El 15 de diciembre murió el productor purtorriqueño, Flow La Movie, en un accidente aéreo junto a su esposa e hijo. Produjo canciones para famosos como Don Omar, J Balvin, Bad Bunny entre otros.

32- Carlos Marín

El vocalista Carlos Marín de la banda Il Divo falleció el 19 de diciembre a los 53 años, esto debido a complicaciones por covid- 19 luego de ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Manchester.

Carlos Marín forjó una carrera previa como actor de musicales con la puesta en escena Los Miserables y La Bella y la Bestia. Para 2003 entró a formar parte del grupo Il Divo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día