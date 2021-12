Estrellas de la música urbana se despiden de Flow La Movie

diciembre 17, 2021 - 12:48 pm

A través de las redes sociales, artistas del género urbano en América Latina brindaron su pésame inmediatamente después que se conoció la noticia de la muerte del productor musical.

Arcángel fue uno de los más destacados, pues le dedicó varias historias de Instagram a la familia de Flow la Movie. El cantante le deseó a su familia que “Dios les brinde la fuerza necesaria”, mismo mensaje que dirigió a los cantantes Casper Mágico y Nío García, quienes trabajaron muchas veces durante su carrera con el fallecido productor.

“Es que no lo puedo creer. Hace unos días con nosotros. Flow La Movie hiciste un buen trabajo con Casper Mágico y Nio García. Sé que estarán eternamente agradecidos. Estamos devastados con la noticia y lo frágil que es la vida. Fuerza para toda esa familia. Gracias por todo, hermanito. Descansen en Paz”, escribió el equipo de los cantantes Zion & Lennox.

Don Omar también exteriorizó el dolor que sintió tras la noticia. En un post de Instagram, escribió: “Lamentable tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego”.

Natti Natasha también expresó “Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy [jueves] yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo consternado, según el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

