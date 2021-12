Está pasando: la gente deja la compra en la caja porque no aceptan pagos con BOD

diciembre 16, 2021 - 4:00 pm

Los ahorristas del BOD siguen pasando penurias. Ahora denuncian que han tenido que dejar las compras en la caja de supermercados y negocios porque al mostrar las tarjetas de débito pertenecientes a la entidad son rechazadas.

«No aceptan los pagos, esta semana pasé un mal rato porque escogí lo que necesitaba y cuando me disponía a pagar el dueño del negocio me dijo que si iba a pagar con BOD no lo aceptaba porque ese banco tiene muchos problemas», contó Reina Palmar.

«Atención SUDEBAN…que pasa con tanta ineficiencia en BOD.oficial. Imposible hacer cualquier operación. Tarjetas de débito, no pasan en puntos de venta. Los usuarios no pueden comprar alimentos ni medicinas. Urge solución y respuesta», exigió Zully Mujica a través de las redes sociales.

«Quise pagar hoy con tarjeta de débito muy temprano 100 bolívares en una compra y me dijo que había alcanzado el límite de fondos, lo trate por pago móvil e igual. Tomen medidas con su dinero, el BOD no permite que pueda mover el mismo, sáquelo del banco ya», advirtió Enrique Martín en Twitter.

«Hola @BODoficial, esto pasa en muchos negocios en Maracaibo y esto es un problema tanto para consumidores como comerciantes, aquí un porcentaje muy alto usa BOD», comentó otro internauta ante en aviso de «no aceptamos BOD».

Los clientes del Banco Occidental de Descuento han denunciado a través de las redes que sus transacciones virtuales, como pagos móviles o transferencia han sido limitados, asimismo, las compras por puntos de ventas se han visto afectados, y en la mayoría de los establecimientos se rechaza transacciones con tarjetas de esta entidad bancaria ante el temor que el dinero no caiga en las cuentas relacionadas.

Hace una semana ahorristas de BOD en Maracaibo se encadenaron a la sede principal en 5 de Julio para exigir la liberación de sus fondos en dólares, así como se les de cuenta de lo que ocurre con la entidad financiera.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP