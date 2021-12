Espíritu de la Navidad: Tiempo para reflexionar y fijar nuevas metas

diciembre 21, 2021 - 12:00 am

El mes de diciembre es un tiempo para reflexionar, hacer un repaso de lo que ha sido nuestro año y plantearnos nuevas metas y objetivos, todos envueltos en la magia y espíritu navideño.

El 21 de diciembre se ha convertido en una fiesta especial para todos, ya que celebramos el solsticio de invierno, (para los que no saben es la noche más larga que tiene el año).

Ahora bien, la historia del Espíritu de la Navidad se remonta a más de 2000 años de antigüedad, con el significado primordial de celebrar el inicio de los días más cálidos. Para las culturas antiguas, el solsticio de invierno tenía un significado de vida, muerte y resurrección, no desde el plano terrenal, sino que era considerado el momento del renacimiento de los dioses solares.

Sin embargo, en Venezuela han adoptado esta costumbre, la cual proviene de los países nórdicos como los son: Dinamarca Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. No obstante, esta celebración forma parte de una creencia en la que el espíritu de la navidad baja a la tierra para bendecir con abundancia, paz y amor a los hombres y mujeres de buena voluntad.

Por otro lado, se habla de una energía angelical que trae riquezas a todo nivel y en otras tendencias también conseguiremos hablar de un egregor formado por la vibración y pensamientos de la población ante el amor por la llegada de Jesús.

Desde tiempos inmemoriales existen costumbres y rituales que coinciden con el solsticio, incluso antes del imperio romano. Cabe destacar que para celebrar este mes y llenarnos de su paz, amor y armonía existen diferentes rituales y actividades que realizar para afianzar nuestros deseos y, lo que es más importante, llevarlos a la acción.

La celebración se da entre las 7:00 y las 12:00 de la noche, en ese lapso de tiempo el Espíritu de la Navidad desciende para acompañar a las personas en estas fiestas navideñas.

«Prendan una velita a la hora del Solsticio, si no pueden prender la vela, cierren los ojos e imagínenla en ese momento, estén donde estén, y prendan la luz de su ser interior que a veces es más poderosa que cualquier vela. No se limiten por el entorno, si están en un autobús y no pueden prender la vela, busquen sus recursos internos, que son poderosos. Imaginen la vela más hermosa y prendan esa luz en su corazón, luego al llegar a casa, prendan la vela», dice la astrologa, Andrea Caricatto.

Para recibirlo la tradición indica que se hace una cena y algunos rituales que describiremos a continuación:

Ritual

Se realiza hoy, entre las 10:00 pm. y las 12:00 am. En estas horas el Espíritu de la Navidad desciende sobre la Tierra para acompañar a las familias durante las fiestas navideñas.

Se limpia la casa, con el fin de recibirlo libre de energías negativas, se adquieren inciensos, para atraer las buenas energías y la prosperidad.

Elementos para el ritual

Las velas, suelen ser de los colores típicos de la Navidad: rojo, verde, amarillo, plata.

Se pueden usar inciensos de diferentes fragancias como pino, mandarina.

Esencia de azahar, fósforos para encender las velas, una hoja de papel para escribir los deseos, lápiz o bolígrafo y tijeras.

Simbología

Vela azul: simboliza la paz.

Vela amarilla: refleja la alegría y felicidad.

Vela roja: para que no falte el amor.

Incienso de sándalo, pino y mandarina: es para atraer la paz y prosperidad.

Esencia de azahar o mandarina: representa el amor, suerte, dinero, energía física, alegría y salud.

Cómo se realiza el ritual

Sobre la mesa se colocan las velas en triángulo, el incienso y la esencia.

Se encienden las velas en el sentido de las agujas del reloj, así como el incienso y se esparce por el hogar.

Se abren puertas y ventanas para darle la bienvenida al Espíritu de la Navidad.

La familia se reúne en silencio y perciben la energía buena y positiva que trae el Espíritu.

Se deben escribir en un papel los deseos por orden de prioridad. Desde lo general a lo particular. Lo más importante: se escribe y se agradece por los deseos cumplidos.

Luego la lista de deseos, se agarra y se pasa por las llamas de las velas y el humo de los inciensos, se dobla el papel y se deja toda la noche dentro del triángulo de velas.

Para concluir se deja que las velas se consuman totalmente.

