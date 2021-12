El venezolano Omar K11 firmó contrato con Sony Music Publishing

diciembre 22, 2021 - 10:43 am

Omar K11 es en la actualidad uno de los artistas venezolanos con más expansión profesional internacionalmente. Es que, en tan solo un par de años, ha logrado firmar con grandes casas de composición, entre las que destaca Sony Music Publishing.



Esta “publicadora” se encarga de distribuir su catálogo como compositor. “Ellos defienden todo lo que sea de mi autoría, cada una de las canciones que salgan estarán respaldadas por esta empresa tan respetada”, cuenta el cantautor.

Con Sony Music Publishing logró este 2021 que un par de sus canciones sean interpretadas por dos de las divas mexicanas más sonadas de los últimos tiempos: Paulina Rubio y Thalia. “Yo soy” representa el regreso de “La chica Dorada” a la música; mientras que “No te vi” forma parte del disco “DesAMORfosis” de la intérprete de “Arrasando”.

Llegar a formar parte de esta importante casa de compositores no fue un trabajo fácil, pero el talento de Omar K11 para escribir, y las buenas relaciones creadas por él y su manager dentro de la industria, le dieron buenos frutos. “Hace par de años obtuve una firma a través de mi antigua disquera en sociedad con Andy Clay, compositor de varios éxitos en lo que destacan: “Obsesionado” de Farruko, “Chica ideal” de Sebastián Yatra con Guaynaa, y por supuesto “Mi cama” de Karol G en conjunto conmigo. Él y mi manager, Tony Lutz, se encargaron de toda la gestión para que mi catálogo de compositor fuera negociado con esa empresa”, explica.

Esta hazaña, sin duda, representa un sueño cumplido para el venezolano, que está firmado internacionalmente como cantante con la disquera Universal. “Jamás pensé que podría componer para otros, hasta que se me dio la oportunidad de empezar hacerlo ‘por necesidad’. Ahora lo hago porque me place, porque me llena de satisfacción personal saber que empiezo a ser tomado en cuenta por grandes de la industria, porque es un honor que ellos canten mis canciones”, expresa K11.

Este 2022 será un año lleno de mucho trabajo para el cantautor, quien desde ya se prepara para cumplir con ambos roles dentro de la industria: Cantante y compositor. “Se vienen muchas sesiones, trabajos con artistas interesantes, experimentos musicales, uniones poco convencionales. La idea es sacarle provecho a cada oportunidad que se me presenta y aprender de los demás compositores que pertenecen a la misma casa”, finaliza.

El Nacional