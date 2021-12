El primer nacimiento en la maternidad Castillo Plaza este 25D fue un varón llamado Raider

diciembre 25, 2021 - 2:25 pm

Sus padres le dieron por nombre Raider Emilio Cardales Molero, pesó al nacer 2.5 kgs y midió 48 centímetros y fue el primer nacimiento registrado en la maternidad «Dr. Armando Castillo Plaza», poco después de la llegada de este 25 de diciembre.

Los relojes marcaban las 12:33 a.m y en muchos hogares no cesaba el festejo por el advenimiento del Niño Jesús, cuando Raider se encontró con la mirada enamorada de su madre, que entre el dolor y la emoción no dejaba de admirarle.

El bebé es hijo de Yeimar Cardales, de 24 años, quien según el reporte de los galenos se encuentra muy saludable y contenta.

La abuela del bebé expresó alegría ya que su hija presentaba tensión alta antes de dar a luz. “Estoy feliz de cómo la atendieron en el hospital. Dios les tiene que dar mucha sabiduría, entendimiento y bendiciones a todos los médicos por haber atendido a mi hija en ese momento de parto”.

El feliz acontecimiento fue notificado por la División de Ginecoobstetricia del Hoispital Universitario de Maracaibo, bajo la dirección de la doctora Alfonsina Romero.

Es importante mencionar que la Maternidad Castillo Plaza forma parte del Hospital Centinela del Occidente del país y se mantiene activa, aun en tiempos de pandemia, brindando atención integral a madres gestantes.

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de Nota de Prensa del Sahum