El daño que ha hecho Cantv en los hogares venezolanos (VI) Alberto Morán

diciembre 13, 2021 - 10:55 am

Si una empresa que dice ser revolucionaria causa daño a nuestras familias en las comunidades venezolanas, esa es la Cantv, la cual trabaja en contraste a lo que profesa el presidente Nicolás Maduro en sus discursos.

Lo digo por mí y todas esas personas que se quejan por las redes sociales de la ineficiencia de la telefónica estatal, que, mediante una campaña publicitaria por las redes sociales, se jacta de un excelente trabajo que evidentemente no hace.

En mi caso específico, relacionado con el número 02617340538, del barrio Los Robles, parroquia Luis Hurtado Higuera, municipio Maracaibo, estado Zulia, tengo que decir que he quedado sin servicio tres veces. La primera vez tuve que esperar más de dos años para que me repararan la línea y ahora cada 60 días se avería, la arreglan, y se vuelve a dañar o me desconectan. Porque, al parecer, también podemos ser víctimas de los técnicos de Cantv, que por dinero le quitan el servicio a unos y se lo colocan a otros. Triste que en esa compañía de telecomunicaciones no haya ni siquiera capacidad para enfrentar sus irregularidades internas.

En todo caso, lo cierto es que causan un deterioro económico enorme a la familia venezolana que ha tenido que migrar a las empresas telefónicas privadas. Como Venezuela entera sabe, con la pandemia del covid-19, las instituciones educativas fueron cerradas por normas de seguridad y prevención.

Tal situación, trajo como consecuencia, que el Gobierno revolucionario implementara las clases virtuales y eso puso contra la espada y la pared a los padres, madres y representantes, sobre todos, a los de menos recursos.

Ante la incapacidad de Cantv de suministrar el servicio de internet, los jefes y jefas de hogar se vieron obligados a recurrir a las telefónicas privadas, de modo, que en esta terrible crisis económica en la que a veces no hay ni para comer, tienen que desembolsillar 25 dólares por el servicio mínimo que cobran mensual esas empresas.

Y lo seguimos padeciendo, porque aún no arrancan las clases presenciales y debemos hacer el sacrificio, para que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas puedan cumplir con los estudios.

Aunque también se debe tomar en cuenta, que en Venezuela es mucha la gente que utiliza internet para trabajar, por lo que requiere el servicio de manera urgente.

Y si nos adentramos un poco más en el problema, cabe preguntarse ¿cuántos madres y padres no pueden pagar 25 dólares mensuales ganando el salario mínimo en Venezuela? Estoy seguros que unos cuantos.

De allí que, la irresponsabilidad de Cantv, sin duda, ha llevado a que una buena cantidad de venezolanos y venezolanas haya quedado sin trabajo, igual que muchos niñas y niños sin educación en esta revolución que, a diferencia del proceder de esta empresa, dice que su objetivo es el bienestar y la felicidad del pueblo.