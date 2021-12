Tuki-tuki-tuki-tuki: «El burrito sabanero» es incluido en la lista de las 100 mejores canciones navideñas de Billboard

diciembre 22, 2021 - 10:12 am

La revista especializada en música, Billboard posicionó al aguinaldo venezolano en el puesto 96 tras considerarlo «un regalo» para los latinoamericanos, que disfrutan del rítmico tema cada Navidad

Una buena noticia. La música sigue dando alegrías a los venezolanos, esta vez se trata del tradicional villancico Mi burrito sabanero, pues Billboard lo incluyó en la lista de las Mejores canciones de Navidad de todos los tiempos.

La revista explicó que el tema es un regalo el cual ha sido versionado por muchos artistas, incluidos Juanes y Aloe Blacc, sin embargo, es el lanzamiento original en las voces del grupo musical infantil La Rondallita, el que perdura, casi 50 años después.

El burrito Sabanero, es una canción popular venezolana «simple, pero rítmica» que «se ha convertido en un elemento básico atemporal en los países latinoamericanos e inyecta nostalgia en cada temporada navideña», explica Billboard.

También resalta el trasfondo religioso de la palabra «burrito» en la melodía infantil, que, cuenta la historia de la peregrinación de los pastores al encuentro del nacimiento del niño Jesús.

Historia de Mi Burrito Sabanero

El Burrito de Belén o mejor conocida como Mi Burrito Sabanero es un aguinaldo venezolano compuesto por Hugo blanco en 1972.

Fue grabada por primera vez por Simón Díaz y fue llamada “El Burro de Belén”.

Posteriormente, Blanco creó la agrupación infantil “La Rondallita”, con la cual regraba el sencillo y la incluye en la que sería su primer álbum llamado “El Burrito de Belén” lanzado en 1975, con la voz líder del pequeño de 8 años de edad Ricardo Coensin.

La clave está en que “sabanero” es un término que se da a lo relacionado con la Gran Sabana, una región natural y cultural al sureste de Venezuela.

“Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén… Si me ven, si me ven, voy camino de Belén”… Sin haber leído su letra o haberlas ensayado nunca, muchos mexicanos podemos cantar de memoria algunas de las 15 estrofas que integran El burrito sabanero. No tararear la canción es casi imposible porque su ritmo y tonada pegadizas la hacen destacar entre el resto de villancicos de estilo más solemne y meloso.

Además de la procedencia del animal, dentro de la canción hay otra palabra que demuestra su origen venezolano y que invita a conocer más sobre su música. La tercera estrofa del villancico de Blanco dice: “Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando”. La razón de que muchos cantemos mal esa parte es porque cuatrico hace referencia a un instrumento de cuerda muy típico de Venezuela: el cuatro.

Considerado el símbolo del folklor del país, el cuatro es muy parecido a la guitarra española, con la salvedad de que cuenta con solo cuatro cuerdas (de ahí su nombre) y que es de menor tamaño.

