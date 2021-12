diciembre 26, 2021 - 10:45 am

Dos entrenadores de la Premier League dieron positivo por covid-19 previo al Boxing Day, que se celebrará este domingo 26 de diciembre.

El entrenador francés del Crystal Palace, Patrick Vieira, no podrá estar en el banquillo de su equipo para el partido contra el Tottenham, este domingo, anunciaron ‘The Eagles’.

El Palace precisó que será su adjunto Osian Robert quien dirigirá al equipo desde el banquillo este domingo. Los vidrieros se ubican en el puesto 11 de la tabla con 20 puntos.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.

Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 26, 2021