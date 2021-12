Dólares para llevar y para comer aquí (Javier Sánchez)

diciembre 13, 2021 - 10:38 am

Al cierre del 2021 aún cambiandole el nombre y quitándole ceros al bolívar maquillandolo cuál candidata a reina de belleza, no se recupera nuestra moneda y el dólar en la cúspide es el que manda.

En esta entrega una de las últimas del 2021 quiero recordarle a Delcy Rodríguez a propósito de sus últimas declaraciones refiriéndose a la moneda yanqui en nuestros país, un verso de una famosa canción que decía: «ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero»

Lo que un día el gobierno revolucionario llamó «bolívar soberano» pasó a llamarse «bolívar digital» con seis ceros menos, buscando contrarrestar el proceso de hiperinflación que vive el país. Para muchos venezolanos esto no es más que una nueva devaluación que ocurre en medio de una mayor presencia del dólar, que para algunos analistas ha significado un respiro para la economía, pero también ha creado una nueva brecha entre los que pueden obtener ingresos en moneda extranjera y la maneja en los bancos a su antojo y los que no. Así de sencillo.

Ecoanalítica, firma de consultoría venezolana dedicada a prestar servicios de asesoría profesional y personalizada en materia económica y financiera

estima que en el país circulan 2.000 millones de dólares lo que explica que el 72% de las transacciones del país se haga en la moneda estadounidense. Casi cuatro tercios de la economía venezolana está dolarizada de facto según sus últimos estudios.

La moneda norteamericana continúa desplazando al bolívar y de ahí la propuesta de la “digitalización”

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en sesión de la Asamblea Nacional (AN) anunció que para el 2022 se estará privilegiando el uso del bolívar por encima de otras monedas.

“Nosotros hemos visto como esos mismos apátridas que han promovido sanciones en contra de nuestro país pretenden sumar a Venezuela a la lista de las únicas tres naciones del mundo que tienen su economía dolarizada” dijo la vicepresidenta y vino a mi memoria que a comienzos del presente año el Presidente aseguraba que la dolarización de la economía del país ya era de un 18,6% de las transacciones y que esta medida ha sido una «válvula de escape» para el país. Algo así como te amo pero no te quiero en mi camino.

La moneda nuestra ha empujado a los venezolanos a los brazos de cualquier certeza económica y esa garantía la ha ofrecido el dólar, el mismo que siempre ha sido satanizado por el Gobierno desde Hugo Chávez que la calificaba como moneda verde imperialista y que ahora es vista como la tabla de salvación.

Las calles del país están llenas de dólares y eso lo sabe Delcy y algunos comercios han vigorizado sus actividades, ¿entonces?.

La vicepresidenta considera que adoptar el dólar como moneda «sería el peor error» para Venezuela y anuncia políticas en el 2022 para «privilegiar» el uso del bolívar que ha sido desplazado por el billete estadounidense. De manera oficial no te quiero pero de manera informal si, o sea, ni contigo ni sin ti.

Al cierre del año los analistas económicos coinciden en que es improbable que la dolarización se implemente a nivel oficial porque a nivel político, dolarizar la economía sería claudicar frente al imperio.

Antes de desearte una feliz navidad y año nuevo Delcy te recuerdo que en el país que vives todo está dolarizado, desde los servicios públicos,comida,gasoil, hasta la gasolina que compran los venezolanos haciendo interminables colas (menos tú) y los arbolitos luces y renos que adornan Miraflores desde noviembre. Un maracucho diría» hay dólares para llevar y para comer aqui».