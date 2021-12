De una izquierda a la otra: venezolanos en Chile tras resultados de electorales

diciembre 20, 2021 - 12:20 pm

Algunos venezolanos en Chile aseguran que ese país ya no es un destino para emigrar tras los comicios que hicieron avivar a la izquierda

Las opiniones están encontradas, algunos venezolanos en Chile ven con malos ojos el triunfo de Gabriel Boric, mientras otros simplemente surgieren y prefieren no opinar al respecto y respetar la decisión de los chilenos, y unos aseguran que no es la misma historia política que Venezuela.

“Como venezolanos en Chile, nos corresponde solamente respetar la decisión soberana que el pueblo chileno tomó el día de hoy. Felicitaciones a todos y todas, por esta tremenda jornada democrática y que viva Chile”, se lee en las redes sociales.

Algunos han abogado por la serenidad, la paciencia para poder definir los pasos a futuro amparándose en las diferencias históricas en materia política entre ambos países. “Hermanos venezolanos en Chile, tomen los resultados con calma, vayan viendo el proceso, analizando los escenarios, observando los cambios, nosotros ya tenemos la experiencia y deberíamos descubrir las señales, adelantarnos a los acontecimientos y sí nos tenemos que ir, ya sabemos cómo hacerlo, no esperes hasta ya no poder, no está vez no, prepárate, toma previsiones, en todos los sentidos y hazlo, si hay condiciones para quedarnos y seguir bueno, eso ya es decisión particular de cada quien”.

Al tiempo que también los cuestionamientos sobre lo que fueron los resultados electorales. “Queridos chilenos pregúntenles a los venezolanos el por qué se fueron para Chile. Hablen con los médicos que los atienden en los centros de salud y averigüen la razón para migrar. Ellos estudiaron aquí en Venezuela y estaban sólidos económicamente, pero tuvieron que huir”.

Suramérica ha sido el destino más cercano para más de 3 millones de venezolanos que han decidido dejarlo todo en búsqueda de una nueva vida. Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina y Chile son los que concentran la mayor parte de ellos. Algunos venezolanos en esa última región ya vuelcan su mirada a Europa.

¿Quién es Gabriel Boric?

El nuevo presidente de Chile Gabriel Boric tiene 35 años es abogado y llegó a los comicios como un candidato vinculado al movimiento estudiantil, ya que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Boric pertenece a Convergencia Social, un partido político de izquierda vinculado al Frente Amplio, y tras las elecciones primarias, en julio de 2021, se convirtió en el candidato de la coalición Pacto Apruebo Dignidad.

Las propuestas de Boric, según sus propias palabras, nacen de la lucha social. En su momento explicó que su eje programático está compuesto por la descentralización, el feminismo, la crisis climática y lo que él llama un sistema de trabajo digno.

Según ha dicho, su deseo es que Chile tenga un gobierno que garantice los derechos sociales universales a sus ciudadanos. En ese empeño pretende más impuestos al capital, reducción de exenciones a las ganancias y nuevos gravámenes a la riqueza.

Pese a que sus detractores lo relacionan con otros mandatarios de izquierda del continente, ha condenado públicamente los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día