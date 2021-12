«Dame cinco, dame diez, dámelas todas»: Así están pidiendo el licor para este 31-D

diciembre 31, 2021 - 3:38 pm

En el último día del año, las bebidas para el el brindis de esta noche, están volando de las licorerías. «Dame cinco, dame diez, dámelas todas» así son los pedidos en esta tarde.

Nadie quiere estar en medio de la noche comprando sus bebidas, por lo que la jornada de este 31 de diciembre ha estado concurrida en supermercados, bodegones y licorerías.

Las preferidas de todos y las que están saliendo como pan caliente son: la sangría Caroreña, el Rumba Ron y las queridas cervezas Zulia.

«Las Caroreñas no pueden faltar en la casa esta noche, mami y mi hermana no me dejan llegar si no las compro» aseguró José Rodríguez.

Por su parte, Cesar Burgos comentó «las cervecitas de esta noche están listas ahora falta comprar el ron».

