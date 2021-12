Conviasa dejó varadas a más de 100 personas en Maiquetía

diciembre 30, 2021 - 2:01 pm

La aerolínea estatal venezolana Conviasa dejó nuevamente varados el miércoles a más de 100 pasajeros en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, que esperan llegar a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Inicialmente, el vuelo estaba fijado para el lunes 27 de diciembre a las 4:00 pm, pero presuntamente se vendieron más boletos de los que se debían.

Por lo tanto, la compañía aérea dividió ese día en tres el grupo de viajeros y agregó dos vuelos: uno las 6:00 pm y otro a las 9:00 pm.

El primero (anunciado para las 4:00 pm) salió hacia Bolivia, el segundo (previsto para las 6:00 pm) lo cancelaron desde temprano y el tercero (que saldría a las 9:00 pm) lo suspendieron a las 11:30 pm. Hasta ese momento, declaró uno de los afectados a El Nacional, tenían las esperanzas de salir porque estaban en la zona de abordaje.

“Habíamos visto cómo subieron nuestras maletas. ¡Todo estaba listo! Pero llegó un representante de Conviasa y dijo que no podíamos salir porque necesitaban un permiso”, declaró.

A las 12:00 am enviaron a los pasajeros a tres hoteles diferentes. Y el 28 de diciembre no había información sobre los vuelos. A las 11:00 am solo les practicaron las pruebas PCR para descartar el contagio de covid-19. Los resultados llegaron a las 8:00 pm junto con el comunicado de Conviasa en el que se informó que el vuelo saldría al día siguiente, el miércoles 29 de diciembre a las 5:30 pm.

La estatal argumentó entonces que no tenía los permisos de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina para ejecutar las operaciones aéreas. Informó a los pasajeros, a través de los hoteles, que el miércoles les garantizaría el traslado a las 12:30 pm hacia el aeropuerto de Maiquetía. Pero tampoco ocurrió así.

Embarcados por Conviasa

“Se hicieron las 2:00 pm y el autobús nunca apareció. Muchos nos fuimos por nuestra cuenta, pagando taxis de 10 dólares hasta 20 dólares. Llegando al aeropuerto vemos la cola y la misma situación con otros pasajeros que estaban hospedados en otros hoteles, Conviasa nunca buscó a las personas, no nos daban respuesta”, afirmó la fuente.

A las 4:00 pm los pasajeros varados comenzaron a protestar para exigir respuestas. Desde la aerolínea solo les dijeron que el avión estaba en mantenimiento y que en cuestión de una hora les darían más información. Luego, a las 6:00 pm, les anunciaron la cancelación del viaje por supuestos motivos de seguridad y los enviaron nuevamente a los hoteles donde han estado hospedados.

Para las 10:00 am de este jueves 30 de diciembre los ciudadanos esperaban en sus hoteles que un representante de Conviasa les comunicara si saldrá el vuelo. El funcionario les aseguró que no tenía información. De no ocurrir, las personas que también esperan salir del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, hacia Venezuela, seguirán varadas.

El pasajero aseguró a El Nacional que en Maiquetía los gastos de hospedaje y de alimentos han corrido por cuenta de Conviasa. Muchos pasajeros esperan viajar para recibir el año 2022 con sus familiares.

El Nacional