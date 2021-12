Consecomercio exhorta al Gobierno a resolver de manera «contundente» el problema eléctrico en el país

diciembre 12, 2021 - 3:02 pm

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, exigió a los representantes del Ministerio de Energía Eléctrcia resolver de manera «contundente» el problema eléctrico en el país.

Comentó que «nos han reportado que eso ha sido un elemento fundamental que incide en la recuperación del sector».

«Insisto, no solo en centros comerciales, en todo el país porque eso genera problemas no solo para la operatividad de los negocios, no solo la transmisión de la información, sino para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del comercio y los servicios», explicó.

Manifestó a Unión Radio que de acuerdo a la movilidad interna del turismo durante la época navideña, dependerá la recuperación del sector comercial «aunque sea muy tímida».

Con información de Unión Radio