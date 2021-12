Con un alley-oop de Nic Claxton sobre LeBron James, Nets derrota a Lakers (Video)

diciembre 26, 2021 - 10:21 am

Nic Claxton quebró el empate al coronar un alley-oop frente a LeBron James, con 40,7 segundos restantes, y los Nets de Brooklyn vencieron el sábado 122-115 a los Lakers de Los Ángeles en la jornada navideña de la NBA.

El encuentro marcó el regreso de James Harden y de los Nets tras una ausencia de una semana por el COVID-19.

Harden totalizó 36 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, la última de las cuales fue un servicio elevado a Claxton, quien atrapó a dos manos y realizó la clavada en las narices de James. El astro de los Lakers había recién ayudado a borrar una desventaja de 20 puntos.

Patty Mills añadió 34 puntos a la causa de los Nets, quienes habían pospuesto sus tres partidos anteriores por no contar con suficientes jugadores disponibles. Siguieron careciendo de Kevin Durant y Kyrie Irving, entre otros integrantes.

Bruce Brown sumó 16 puntos y DeAndre’ Bembry añadió 15. James anotó 39 para rebasar a Kobe Bryant como el jugador con más puntos anotados en partidos navideños. Pero ello no impidió que los Lakers sufrieran su quinta derrota en fila.

🎄 @JHarden13's HUGE triple-double in his return lifted the @BrooklynNets to the #NBAXmas win!

36 points

10 rebounds

10 assists

3 blocks pic.twitter.com/BLxv7BG05G

— NBA (@NBA) December 26, 2021