¿Cómo manejar en viajes largos ante la presencia de baches y huecos?

«Si son carreteras donde hay huecos, uno va como la culebra, tirando volante pa’ todos lados, haciendo zic-zac»

Los innumerables accidentes de tránsito que se registran a nivel local y nacional, reflejan, en su mayoría, la pésima vialidad a la que se exponen los conductores. A diario, deben maniobrar con los baches, huecos y zonas de deslizamientos que se encuentran en la vía.

Si bien es cierto que una gran parte de los choques se debe a la imprudencia de los choferes que no toman las medidas de seguridad, también se encuentra un gran porcentaje de accidentes ocasionados por la pésima vialidad.

Ante las malas carreteras e inseguridad a la que se someten los conductores, el presidente de la central única de transporte, Erasmo Alían, dio su perspectiva al respecto.

«Sobre el estado Zulia, el mantenimiento de las vialidades son pésimas. Los conductores deben descifrar dónde amanecerá un bache nuevo, una taquilla que en la noche anterior le quitaron la tapa y así ir en el trayecto. El mayor cuidado de todo chofer debe radicar en la velocidad. Cuando son carreteras largas como la Lara-Zulia, la Falcón-Zulia, autopistas como la circunvalación 1, pueden acelerar pero prudentemente, siempre y cuando respetando el espacio que existe entre carro, las señales de tránsito y todo lo que implique estar delante de un volante».

Por su parte el conductor, Cristóbal Méndez, contó las experiencias por las que ha tenido que atravesar mientras ha estado al volante. » En una oportunidad se me atravesó una persona y tiré el carro para un lado, gracias a Dios no pasó a mayores porque conducía despacio y no venía otro carro cerca».

Asimismo agregó: Cuando hay temporadas de lluvias se complica realizar un viaje en las horas programadas ya que al momento de frenar, el vehículo siempre se desliza y uno trata de maniobrar y cruzarlo para no llegarle al que viene adelante. Y si son carreteras donde hay huecos uno va como la culebra, tirando volante pa’ todos lados y haciendo zic-zac».

