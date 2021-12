Científicos hallan un huevo de dinosaurio entero con un embrión dentro (+Fotos)

diciembre 22, 2021 - 7:47 am

Científicos de China, el Reino Unido y Canadá han publicado un artículo en el que describen un huevo de dinosaurio terópodo que vivió hace unos 70 millones de años. La singularidad de este hallazgo es que el fósil es un esqueleto embrionario de 27 cm perfectamente conservado. Los resultados se publicaron en la revista iScience.

Los científicos también prestaron mucha atención a la postura del embrión, exactamente igual a la de los polluelos de las aves modernas.

#Maddow

Science break.

Cretaceous Edition.

Exquisitely preserved dinosaur embryo is discovered inside a 72 million-year-old fossilized egg. The spectacular fossil was first unearthed in the

Shahe Industrial Park in Ganzhou City, Jiangxi Province. pic.twitter.com/d4kofMkwqj

