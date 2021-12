Científicos descubren una gran reserva de agua en Marte (+Detalles)

diciembre 17, 2021 - 3:15 pm

Cinco años después de su lanzamiento, la misión ExoMars Trace Gas Orbiter descubrió que, debajo de una cadena montañosa, hay grandes cantidades de agua.

El hallazgo de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y Roscosmos ha inaugurado una nueva etapa en la exploración espacial, que desde hace décadas tiene como objetivo —sin importar el país que la financie— encontrar espacios alternativos para la humanidad cuando la Tierra deje de ser habitable.

La misión ExoMars (Exobiology on Mars) encontró agua en una zona del planeta rojo conocida como Valles Marineris, que en estructura es similar al Gran Cañón de Arizona, pero en tamaño es 10 veces más largo y 20 veces más ancho.

Debajo de la superficie de esa franja montañosa se encuentran los depósitos de agua, según reportó el instrumento FREND, del Orbitador de Gases Traza (TGO), cuyo objetivo es detectar y cartografiar todo el hidrógeno que encuentre a su paso por el suelo de este planeta.

Knowing more about how & where water exists on present-day #Mars is essential to understand what happened to Mars’ once-abundant water – and helps us search for habitable environments and possible signs of past #LifeonMars .

El Gran Cañón de Marte se encuentra al sur el ecuador del planeta, donde las temperaturas no son tan bajas como para que el agua esté congelada. Las mayores concentraciones de H2O en Marte se ubican en los polos.

Valles Marineris is the largest canyon in the #SolarSystem & very dramatic, at some 10X longer and 5X deeper than Earth’s Grand Canyon 🤯

I hope that some of you humans may one day explore this location in person – it would be a very promising target for martian #water 💧 pic.twitter.com/aEPtnLBp91

