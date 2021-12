Chiqui Delgado sobre matrimonio con Guillermo Dávila: «No era ahí donde quería estar»

diciembre 22, 2021 - 4:23 pm

La actriz y presentadora zuliana, Chiquinquirá Delgado, habló sobre cómo fue su relación con el actor y cantante Guillermo Dávila, con quien procreó a su hija mayor Marielena.

En la entrevista con Érika de la Vega, para su podcast En defensa propia, la animadora y modelo confesó que cuando comenzó su relación con Dávila era muy joven y por lo tanto, muy manipulable. Agregó que con el pasar del tiempo se dio cuenta de que no quería estar más en una relación con él.

«Con los años vas madurando, vas viendo cosas que no veías al principio y todas esas máscaras, ilusión y espejismo se caen. Empiezas a pensar diferente porque no somos los mismos que éramos ayer, o el año pasado, o hace dos años», expresó la ex miss de 49 años y actual pareja del periodista Jorge Ramos.

«Yo creo que la misma vida y los años me fueron abriendo los ojos, me di cuenta que no era ahí donde quería estar y que necesitaba otra cosa, te sientes atrapado o preso en un lugar y quieres algo diferente», detalló.

Delgado indicó que lo mejor de su relación con Dávila fue el nacimiento de su hija Marielena, quien actualmente se desempeña como actriz, modelo y cantante. «Cuando te das cuenta de que te mereces algo mejor, que no es ahí donde debes estar y tomas la decisión, es más fácil que te quiten la cabeza a que te quiten la idea. En ese momento era una mujer súper joven con una hija, quizás no tenía un futuro muy claro, pero no te importa, el mismo camino te va mostrando la salida», explicó.

Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila se conocieron en la filmación del video del tema «Barco a la deriva» y se casaron el 21 de septiembre de 1991. Dos años más tarde, la pareja decidió divorciarse.

