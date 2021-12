Chiqui Delgado dejó claro que no va a casarse con Jorge Ramos

diciembre 19, 2021 - 4:45 pm

La presentadora zuliana, Chiquinquirá Delgado, reveló en una entrevista que no tiene planes de casarse con su pareja de más de 10 años, el periodista mexicano Jorge Ramos.

Durante la entrevista para la también venezolana, Érika de la Vega en el podcast, vía YouTube, “En Defensa propia”, Delgado habló sobre el matrimonio.

Lea también: Falleció Carlos Marín, barítono de Il Divo

De la Vega, le preguntó a la conductora de Univisión, si se habría casado, a lo que respondió con un contundente no. Tan optimista no soy, no porque si ya no te ha funcionado para qué insistir… Yo creo que el compromiso es lo que realmente importa y si tienes el compromiso que importa un papel, dijo Delgado

Comentó que si no le ha funcionado la fórmula para qué darse con la misma piedra, puesto que la zuliana tiene dos matrimonios fallecidos, con Guillermo Dávila y Daniel Sarcos.

Confesó que le ha ido bien cómo está. Es importante recordar que, en una entrevista para su pareja en el 2020, dijeron que estaban felices porque habían encontrado una estabilidad como pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erika De La Vega (@erikadlvoficial)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People en español