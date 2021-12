César Farías anunció su convocatoria para sus partidos contra Venezuela y Chile

diciembre 27, 2021 - 11:57 am

El entrenador de Bolivia, César Farías, convocó este viernes a 34 jugadores para enfrentar a Venezuela y Chile, por la decimoquinta y decimosexta fechas de la eliminatoria sudamericana para Catar-2022, y recuperó a su volante Alejandro Chumacero.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer la lista de futbolistas que visitará a la Vinotinto el 28 de enero y para recibir el siguiente 2 de febrero a La Roja.

Sus entrenamientos deben comenzar el 4 de enero y es probable que el equipo sea dividido en dos: uno para medirse contra Venezuela y otro para chocar con Chile, como en anteriores fechas.

Bolivia está en la octava posición de la tabla, con 15 puntos en 14 partidos, por encima de Paraguay (13) y Venezuela (7) y pelea un cupo para el Mundial.

El clasificatorio otorga cuatro boletos a Catar-2022 y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de otro continente. Brasil y Argentina ya tienen pasajes confirmados y Ecuador está en el umbral de ser la tercera selección. Pelean un espacio Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

En la lista de convocados bolivianos resalta el retorno del experimentado volante Chumacero, de 30 años, quien no juega en la Verde desde noviembre de 2020.

El exPuebla de México y recientemente liberado del Unión Española de Chile, venía arrastrando una dura lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante 2021.

Bolivia espera sumar en sus próximos dos partidos, porque la penúltima y última fechas, en marzo de 2022, tiene encuentros durísimos: visita a Colombia y recibe al imparable Brasil. También figuran entre los llamados Leonardo Zabala y Miguel Angel Terceros, ambos de las inferiores del Santos de Brasil.

La convocatoria de Bolivia para enfrentar a Venezuela

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, Argentina), Rubén Cordano (Bolívar) y Jhohan Gutiérrez (Palmaflor).

Defensas: Jesús Sagredo (The Strongest), Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marc Enoumba (Always Ready), Jairo Quinteros (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Leonardo Zabala (Santos, Brasil), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Jairo Velasco (Guabirá) y Samuel Guzmán (Real Santa Cruz).

Volantes: Rodrigo Ramallo (Always Ready), Erwin Saavedra (Bolívar), Fernando Saucedo (Always Ready), Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Pablo Lima (Tomayapo), Alejandro Chumacero, Franz González (Real Santa Cruz) y Juan Carlos Arce (Always Ready).

Delanteros: Jeyson Chura (The Strongest), Bruno Miranda (Bolívar), Víctor Abrego (Bolívar), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Juan Carlos Montenegro (Oriente Petrolero), Henry Vaca (Oriente Petrolero, Miguel Angel Terceros (Santos, Brasil), José Alfredo Flores (The Strongest), Nelson Orozco (Blooming), César Menacho (Bolívar) y Jhon García (Bolívar).

