Cerca de 300 personas quedan atrapadas por un gran incendio en un centro comercial de Hong Kong

diciembre 15, 2021 - 6:27 am

Cerca de 300 personas han quedado atrapadas y al menos ocho han resultado afectadas al producirse un incendio este miércoles en el World Trade Centre en el barrio de Causeway Bay, en Hong Kong (China).

La policía indicó que la investigación preliminar sugiere que el incendio se inició en una sala de interruptores eléctricos en el primer piso del centro comercial, antes de extenderse a los andamios que cubren parte del edificio. El humo entró entonces en el propio centro comercial y en las escaleras traseras.

Los bomberos llegaron al lugar y elevaron la alarma a nivel 3 (siendo 5 la más grave). Instaron a las personas atrapadas en el interior del edificio a no bajar las escaleras y a permanecer en los pisos seguros.

BREAKING: At least 1,000 people were evacuated from the #HongKong #WorldTradeCentre in #CausewayBay due to a major #fire in the building, and «dozens» remain trapped by the flames, according to police. pic.twitter.com/ay7SjONjQj — 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) December 15, 2021

Watch: People wait to be rescued after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Center, trapping dozens. #HongKong https://t.co/FivoWwgXyR pic.twitter.com/ANTz9Iegqi — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 15, 2021

🚨🇭🇰#HongKong: Fire broke out at World Trade Centre, Hong Kong. At least 160 people are trapped and at least 3 are injured so far. pic.twitter.com/2AVkQ6Eyt2 — Terror Alarm (@terror_alarm) December 15, 2021

