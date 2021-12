Caribes de Anzoátegui barrió a las Águilas en la serie de tres juegos

diciembre 13, 2021 - 11:25 am

Caribes de Anzoátegui barrió a las Águilas del Zulia en la serie de tres juegos celebrada en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, al imponerse 6-4 en el último de ellos. Con este resultado, combinado con la caída 7-1 de Tigres de Aragua ante Bravos de Margarita en Macuto, el equipo indígena quedó solo en el quinto lugar de la tabla de posiciones, amén de estar inmenso en racha de cinco triunfos.

La Tribu igualó su marca en 21-21 y juega para .500 puntos por primera vez desde principios de campaña, cuando en los albores de noviembre tenía récord de 5-5.

Igualmente, se colocó a medio juego del cuarto lugar ocupado por Bravos, equipo que exhibe registro de 21-20. También pone diferencia de un juego sobre Aragua, que cierra la octava semana de campeonato con marca global negativa de 20-22.

La victoria correspondió a Jean Toledo (3-1), tercer lanzador utilizado por el mánager Mike Álvarez, quien en definitiva envió a siete brazos para la lomita. El último de ellos fue Andrés Sotillet, quien se apuntó su sexto salvado de la contienda, la mitad de ellos conquistados durante la semana.

La derrota recayó en el zurdo Gumercindo González (0-1), tercero de seis pitchers que laboraron por las Águilas, equipo que paradójicamente bateó más que el conjunto ganador. En este desafío que consumió 3 horas con 43 minutos, ante una asistencia de 2.311 aficionados, el conjunto visitante sumó siete imparables contra cinco de los aborígenes, quienes tuvieron como aliados a seis boletos y cuatro pelotazos, que le pusieron a circular gratuitamente a 10 corredores.

Zulia jugó de modo impecable al campo, Anzoátegui cometió un error. Vale agregar que las Águilas vuelan de regreso a Maracaibo, inmersas en seguidilla de cuatro reveses y con récord de 14-28 en el sótano de la clasificación. Ese balance sugiere que los rapaces ganan solo uno de cada cuatro encuentros.

Caribes, por tercer día corrido, salió al frente. En el cierre del primer acto, ante el abridor Eiberson Castellano, Herlis Rodríguez inició con doble al centro, su quinto de la campaña. Tomás Telis le siguió con otro biangular, batazo que corrió por el jardín derecho, el doble 16 del jugador en la justa. Telis intentó alargar a triple la conexión, pero fue reventado en la antesala. Anzoátegui dominaba temprano 1-0.

En el segundo inning, Zulia apeló al poder para ponerse en ventaja por vez primera en la serie. José Briceño sonó su cuarto jonrón de la contienda, una línea contra el abridor Rafael Pineda, que en conteo de 1 y 2 se despidió por la izquierda. De inmediato, Luis Alexander Basabe se llevó la cerca por primera vez, una línea que desapareció entre los jardines derecho y central, en conteo de cero bolas y un strike. Las Águilas volaban 2-1.

En la conclusión del cuarto acto, con dos outs en la pizarra y las bases limpias, Caribes confeccionó rally de tres anotaciones para irse arriba 4-2. Willians Astudillo recibió pelotazo y Eiberson Castellano cedió la loma al zurdo Juliandry Higuera, quien entró en escena totalmente descontrolado. Oswaldo Arcia y Heiker Meneses recibieron dos boletos corridos con ocho envíos malos sin la sombra de un strike. Con Luis Sardiñas al bate, Higuera incurrió en lanzamiento descontrolado para que Astudillo llegara al plato con el empate y quedaran corredores en posición anotadora. Sardiñas, en 3 y 2, soltaría cañonazo a la izquierda para empujar a Arcia y Meneses. Higuera realizó 15 pitcheos y solo cuatro estuvieron en zona de strike.

Zulia reaccionó rápido para igualar 4-4 en el quinto. Héctor Sánchez abrió con sencillo al centro en conteo de 3-2. El batazo explotó al abridor Pineda y Ángel Guillén entró a relevar. José Briceño y Luis Alexander Basabe sacaron boletos y, con las bases llenas, Oscar Campos soltó inatrapable a la derecha para impulsar a Sánchez y Briceño, este último con el empate en sus piernas.

El toma y dame continuó en la parte inferior de ese quinto episodio para que Caribes retomara la delantera, en esta ocasión 6-4. En situación de un out y bases desocupadas ante el zurdo Gumercindo González, Niuman Romero caminó y Will Changarotty llegó para encargarse de la loma. Víctor Reyes tomó boleto y Astudillo logró sencillo a la derecha para remolcar a Romero y llevar a Reyes a la antesala. Oswaldo Arcia y Heiker Meneses recibieron pelotazos consecutivos. El sufrido por Meneses fue cortesía de Jefferson Medina, que sirvió para forzar la carrera de Reyes, la cual cerró el desfile de anotaciones en el desafío.

Terminado el juego, el mánager Mike Álvarez dio sus impresiones al circuito radial de Caribes.

“El equipo no se amilanó en aquella desventaja de 12-0 contra los Tigres de Aragua el miércoles. Tal vez los aficionados daban por perdido este juego. Pero ni los muchachos ni yo lo veíamos así. El ánimo se puso bien arriba y luego ganamos cinco juegos seguidos, incluido ese. El pitcheo se ha acomodado, lo cual no ha sido fácil. Aquí alabo la labor que cumple el coach Dernier Orozco, quien ha sabido interpretar las necesidades y trabajar en función de sacar lo mejor de cada uno de los lanzadores. Al fin estamos en .500 puntos y solos en el quinto puesto de la clasificación. Desde comienzos de campaña, cuando estábamos en 5-5, no teníamos un récord parejo. Por cosas como este, la liga venezolana es linda. Se presentan muchas situaciones que son muy difíciles de ver en otros lados”, señaló el piloto de la Tribu.

También el receptor Tomás Telis, quien con un doble empujó la primera carrera de los indígenas, conversó con el circuito radial del club.

“Estoy muy contento. Terminamos una muy difícil semana con récord positivo. Ganamos cinco juegos y ya estamos metidos en la clasificación. Los lanzadores ejecutaron entre miércoles y domingo lo planificado. En esta ocasión a Rafael Pineda no le fue tan bien como quería, pero el bullpen sacó la cara. José Domínguez, Lester Oliveros y Andrés Sotillet están sembrados como respectivos relevistas para el séptimo, octavo y noveno innings. Y los tres están intraficables. Con respecto a mi ofensiva, siempre trato de producir en los momentos cuando es necesario soltar un batazo”, indicó el productivo jugador.

