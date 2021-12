Cansada de las críticas, ahora por su nuevo look parecido al de Tokio, Ana del Castillo se las cantó a los «tóxicos»

diciembre 23, 2021 - 11:45 am

La artista se cansó de las críticas que le hacen sobre su nueva imagen y así se despachó contra sus detractores.

A través de sus redes sociales, Ana del Castillo mostró recientemente una publicación donde se compara con “Tokio” de la serie “La casa de papel”, personaje en el que fue inspirado su nuevo corte de cabello. Tras la publicación, la artista dejó ver algunos comentarios que le dejaron sus seguidores.

“Así, con ese corte, parece un macho, nada que ver”, “para nada, Tokio es única, Ana es la versión ordinaria y vulgar”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Ante esto, Ana respondió: “Joda que vaina tan bárbara. Solo voy a decir una cosa, nosotras las mujeres por qué nos damos duro, pero con fuerza. ¿Pero por qué?”.

En la siguiente publicación, la joven también escribió: “Debemos tener demasiada personalidad para hacer cambios drásticos. Hacélo tú pa ve. Yo no soy la más linda, pero soy Ana, y si me preguntaran que quiero ser, solo quiero ser yo”, continuó: “desatinada, loca, mal hablada, borracha, todo lo malo que me quieras añadir oíste madre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@anadelcastilloj)