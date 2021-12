Canelo reveló el motivo por el que no le interesa enfrentar a Charlo o Benavidez

diciembre 18, 2021 - 2:29 pm

En medio de la fama que de por sí ya tenía, tras haberse convertido en campeón indiscutido de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez ha sido blanco de críticas por no aceptar el reto que diversos púgiles le han hecho saber. Entre los nombres que más resuenan se encuentra el de Jermall Charlo y David Benavidez, dos exponentes que han destacado en sus categorías. No obstante, el de Guadalajara, Jalisco, reveló el motivo por el que no ha considerado esas peleas.

Sus objetivos son claros. Canelo busca, en esta parte de su carrera, enfrentar a los mejores exponentes de cada división y continuar recolectando títulos. Ese es, de hecho, uno de los factores que lo han hecho ignorar a Benavidez y Charlo. Y es que, desde su punto de vista, ambos personajes no han enfrentado a la suficiente cantidad de campeones, por lo cual no los considera como un reto relevante.

“Sinceramente Benavidez no me aporta nada. Díganme con qué campeón ha peleado antes él o Charlo. La verdad no me interesa. Igual sé que los haters siempre serán haters”, declaró en una entrevista con el medio World Boxing News.

Han sido muchos los críticos que han postulado al mexicoestadounidense David Benavidez como uno de los rivales que, por sus condiciones físicas, estaría más próximo a enfrentarse con Canelo. Con una carrera profesional construida a lo largo de ocho años, el nacido en Phoenix Arizona cuenta con un récord invicto de 25 peleas con 22 nocauts y el título de haber sido el boxeador más joven en conquistar una fajilla en peso supermediano. Actualmente es el segundo mejor de las 168 libras, de acuerdo con ESPN.

Fue en septiembre de 2017 cuando ganó el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al rumano Ronald Gavril. Un par de años después lo hizo con el título mundial de la misma federación contra Anthony Dirrell, aunque solamente lo mantuvo esa noche, pues en su primera defensa no dio el peso requerido para su categoría y fue despojado del mismo. Meses después, Álvarez comenzó a abrirse paso hacia el título indiscutido.

En ese sentido, el padre del pugilista, aseguró que cuando David contó con el título del CMB, buscaron hacer una pelea contra Canelo, pero fueron rechazados por la esquina. Enfurecido por la negativa, consideró que el tapatío no quiere boxear con Benavidez por temor. Incluso, llegó a cuestionar que “¿Para qué se hacen p*ndejos y andan diciendo que no tiene la experiencia?”.

Por otro lado, el segundo posible rival que pondría en duda las condiciones de Álvarez, a consideración de los críticos, es Jermall Charlo. El estadounidense de 31 años ha destacado en peso mediano, es decir, en las 160 libras y actualmente es considerado el mejor de la división por encima de Gennady Golovkin y Jaime Munguía. Contrario a Benavidez, es el campeón mundial por el CMB.

Cuenta con un récord invicto de 32 duelos ganados, de los cuales 22 han sido por la vía del cloroformo. De igual forma, ha conquistado el campeonato en peso superwelter, por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y que retuvo en tres ocasiones antes de subir a la siguiente categoría. A diferencia del mexicano, su palmarés se ha extendido en dos divisiones con la misma cantidad de fajillas acumuladas.

En los últimos años, el mexicano ha recibido más críticas por, supuestamente, elegir rivales con desempeño inferior. Sin embargo, dijo que “esto siempre pasa. Le gané al mejor de la división que era Callum Smith, después le gané a Saunders y luego a Plant. Le gané a todos los campeones de la división que además estaban invictos. Ahora unos dicen que tengo miedo, pero yo no le temo a nadie y no evado a ningún peleador”.

