Canelo Álvarez, el mejor boxeador del año de la CMB

diciembre 15, 2021 - 3:50 pm

El campeón mexicano de los supermedianos Saúl «Canelo» Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso, fueron galardonados y reconocidos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como mejor boxeador y mejor entrenador del año 2021 respectivamente.

A través de su página web y sus redes sociales, el organismo boxístico que preside Mauricio Sulaimán dio a conocer el nombramiento del púgil y su entrenador, en un año donde consiguieron dominar la categoría de peso supermediano.

HE MADE HISTORY AND NOW HE IS THE BOXER OF THE YEAR. SAÚL "CANELO" ÁLVAREZ ( @Canelo ) 🔝🔰 pic.twitter.com/lo3RQwsYrW

En menos de un año, ‘Canelo’ se convirtió en el monarca absoluto y unificado de los supermedianos, venciendo primero a Callum Smith el 19 de diciembre de 2020, siguiendo con el turco Avni Yildirim el 27 de febrero de 2021, para posteriormente imponerse a Billy Joe Saunders el 8 de mayo del presente año y finalmente venciendo a Caleb Plant el pasado 6 de noviembre.

Sus últimas cuatro victorias le valieron al púgil de Guadalajara para hacerse con los campeonatos de todas las organizaciones existentes, algo que ningún otro peleador había logrado en la historia dentro de la categoría.

El reconocimiento del CMB fue celebrado a través de redes sociales por Eddy Reynoso, afirmando que tanto él como ‘Canelo’ son “el dúo dinámico” del boxeo mexicano.

With an extraordinary job in 2021. With multiple champions in his camp, Eddy Reynoso (@CANELOTEAM) is the trainer of the year. Congratulations! pic.twitter.com/KWVBMocyXL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) December 14, 2021