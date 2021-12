Blue Origin culmina con éxito misión en que viajó la hija del primer estadounidense en el espacio

diciembre 11, 2021 - 12:28 pm

Un cohete de Blue Origin culminó este sábado con éxito una breve misión que llevó al espacio a seis pasajeros, incluida Laura Shepard Churchley, la hija del primer estadounidense que cruzó, en 1961, la última frontera.

Se trataba del tercer vuelo tripulado de la compañía espacial del multimillonario Jeff Bezos, quien formó parte del equipo que viajó al espacio en el primer lanzamiento, en julio.

El cohete despegó a las 15H01 GMT y sus pasajeros aterrizaron a las 15H12 GMT.

Esta fue la primera vez que la cápsula del cohete New Shepard, llamada así en homenaje al pionero espacial estadounidense Alan Shepard, operó a plena capacidad. Los vuelos anteriores solo habían tenido cuatro pasajeros.

BREAKING: Blue Origin's New Shepard lifts off, carrying @GMA co-anchor Michael Strahan and crew of astronauts for an historic launch to the edge of space.

LIVE UPDATES: https://t.co/EoDkjYiYhd pic.twitter.com/NJdPN0KG00

— ABC News (@ABC) December 11, 2021