Billie Eilish confesó que fue adicta a la pornografía desde pequeña: «Destruyó mi cerebro»

diciembre 17, 2021 - 3:47 pm

Billie Eilish es una de las artistas con mayor proyección y reconocimiento actualmente en el mundo de la música, gracias a su talento y las letras que han inspirado a muchas personas.

La joven de 19 años es la persona más joven en ganar los cuatro premios más importantes de los Grammy en una sola edición (mejor álbum del año, mejor artista revelación, mejor grabación del año y mejor canción del año), durante la versión de 2020; además ganó un quinto galardón por mejor álbum pop.

Lea también:Billie Eilish asegura que se contagió con covid-19 y «habría muerto» si no se hubiera vacunado

Sin embargo, en medio de la fama, los éxitos y el amor de los fans, lo cierto es que como cualquier persona “normal”, Eilish también cuenta con sus propios problemas y luchas personales, siendo la pornografía uno de los conflictos mentales más difíciles que ha tenido en su vida.

Así lo detalló la joven artista en la más reciente entrevista que concedió en el programa The Howard Stern Show, asegurando que su adicción al cine para adultos empezó desde muy temprana edad, específicamente a los once años, y que su consumo le trajo serias consecuencias psicológicas que hasta la fecha aún intenta superar del todo.

“Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como once años”, aseguró la intérprete de ‘Bad Guy’.

Aunque en un principio creía que tener acceso a este tipo de contenidos la convertía en una persona cool, Eilish entiende hoy en día los efectos tan dañinos que tiene el consumo de la pornografía en la mente de las personas.

Según confesó, su adicción la llevó a tener pesadillas y conflictos con su propia identidad sexual, pues desde muy niña fue víctima del consumo indiscriminado de material sumamente violento que transgredió por completo su percepción frente a las relaciones sexuales.

“Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, relató notablemente arrepentida y afectada.

Asimismo, como sucede con los casos de adicción a la pornografía, durante sus primeras relaciones sexuales la cantante quiso imitar algunas de las acciones que realizan los actores y actrices en las películas para adultos, lo que, según afirmó, la llevó a permitir varios vejámenes en contra de su cuerpo que simplemente no debía aceptar.

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, aseguró.

Por último, explicó y aconsejó a todas las personas que son adictas o que ya tuvieron un primer acercamiento con la pornografía que este tipo de contenidos no son buenos para los seres humanos, y que, por el contrario, muestra una versión distorsionada de lo que es el sexo, en la que las mujeres son vistas como objetos meramente sexuales y no como compañeras de vida.

“Estoy tan enojada porque la pornografía es tan amada, y estoy tan enojada conmigo misma por pensar que estaba bien. La forma en que se ven las vaginas en la pornografía es jodidamente loca. Ninguna vagina se ve así. Los cuerpos de las mujeres no se ven así”, concluyó.

Durante la entrevista, y en relación con este tema, la artista también habló de su realidad amorosa y de las complicaciones que trae la fama para poder encontrar una pareja estable.

“Es realmente difícil conocer gente cuando, ya sabes, la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su liga”, dijo Billie Eilish, asegurando que nunca ha estado cerrada a encontrar el verdadero amor, aunque sabe que mientras se mantenga en el mundo del entretenimiento será una tarea difícil de alcanzar.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Semana