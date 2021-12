Biden decretó estado de emergencia en Kentucky: «Es uno de los peores tornados de la historia de EE.UU.»

diciembre 11, 2021 - 7:05 pm

El presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó este sábado la declaración de emergencia en el estado de Kentucky para poder acelerar la ayuda federal para hacer frente a los daños que han provocado las tormentas y tornados que han arrasado buena parte de este territorio.

Según informó la Casa Blanca en un comunicado, la declaración del presidente supone la autorización al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) para que coordinen todos los esfuerzos para aliviar los daños causados por esta catástrofe natural, y para poner en marcha medidas urgentes de asistencia.

El Gobierno federal autoriza así a actuar en los condados más dañados del estado.

De forma específica FEMA está autorizada a identificar, movilizar y proveer del equipamiento y los recursos necesarios para aliviar los daños más urgentes y tomar medidas de protección. Todo ello se hará con una financiación federal en un 75 por ciento.

En otro comunicado, la Casa Blanca confirmó que Biden ha hablado con los gobernadores de Kentucky, Illinois y Tennessee, los tres estados más afectados, para expresarles sus condolencias por las vidas perdidas y por el daño causado en sus territorios.

