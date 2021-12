Ben Affeck se defiende de los ataques por sus declaraciones sobre Jennifer Garner

diciembre 16, 2021 - 2:26 pm

Para empezar quiso destacar que «jamás quisiera que mis hijos pensasen que yo diría una mala palabra sobre su madre», explicó muy dolido. Seraphina, Violet y Samuel son su máxima prioridad y su mayor propósito.

Reconoció que nunca pensó que lo que dijo iba a traer tantas consecuencias hasta que finalmente salió al aire. Sintió que el foco de la entrevista solo se había puesto en esa parte y no en el resto donde resaltaba el cariño y el respeto que siente por la madre de sus hijos.

«(Esa parte) me hace ser visto como el peor, el tipo más insensible, horrible y estúpido», reconoció. Puede entender que sus actuaciones generen controversia e incluso memes, pero cuando la situación toca a su familia, y sobre todo a sus hijos, «tengo que poner límites».

Lo que se ha dicho de él y la percepción que se ha tenido de sus palabras no es, ni de lejos, lo que él quiso dar a entender. Todo lo contrario. «Eso no es verdad, no creo eso. Es exactamente lo opuesto a lo que soy y en lo que creo», concluyó. «Me hace daño».

Ben llegó a esta entrevista acompañado de su amor, Jennifer Lopez, quien ha estado a su lado en estos momentos complicados. Ella también tiene su opinión al respecto.